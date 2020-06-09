抖音赫見日星木村拓哉身影？近日短影音社交APP「tiktok」上，一段由看似是木村拓哉代言多年的著名男性美髮用品「廣告」十分吸睛，仔細看當中的「木村拓哉」卻非本人，而是擅長模仿木村拓哉的諧星元木敦士自演，還配上原版廣告中固定使用的背景曲，多數日本網民都直呼「雖知道不是本人，但怎麼看都很像！」

元木敦士模仿木村拓哉廚師扮相。（取自元木敦士tiktok）

元木敦士2004年出道，今年37歲，活躍於當地模仿綜藝節目，專門模仿木村拓哉，無論動作、眼神都模仿得唯妙唯肖，但唯一無法模仿的就是聲音，一開口就立即破功，他在模仿節目中學木村拓哉說話，結果被來賓笑嗆：「這是我看過最不像的木村拓哉模仿！」

元木敦士模仿木村拓哉唯妙唯肖。（取自元木敦士tiktok）

日網友笑到吐槽：不要講話！

他一周前開始在tiktok發佈影片，諧星友人還助陣模仿前「SMAP」中居正廣。與除美髮用品廣告外，他還模仿木村拓哉歷年代表作各種樣態，包含日劇《HERO》、《夢想飛行》等造型，以及最近期的《Grand Maison東京》主廚服裝，他模仿木村拓哉下廚、削紅蘿蔔皮、以及試吃時的仰頭動作，笑翻一票網民，也有網民逗嗆「不要一邊削皮一邊看鏡頭好嗎？」「你還是不要講話比較好！」

元木敦士模仿木村拓哉日劇下廚橋段。（取自元木敦士tiktok）

元木敦士tiktok

https://vt.tiktok.com/AXowrr/

(中時 )