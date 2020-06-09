天后蕭亞軒（Elva）出道20年，原定在今年中推出新專輯《Naked Truth》和開演唱會，但受到新冠肺炎疫情影響不得不延遲，近日她在IG分享生活點滴，未料卻被攻擊「過氣還不努力」，甚至有不少歌迷頻向她催新歌，讓蕭亞軒忍不住親自回應了。

蕭亞軒常在IG和粉絲分享生活日常，但日前一篇PO文底下，卻有人留言酸她：「過氣成這樣了還不努力。」釣出蕭亞軒本人親自回覆「謝謝」，更直問對方的名字，直接回嗆不禮貌的網友，接著蕭亞軒再回應催歌的留言，解釋負責歌曲的老師遠在美國，反過來質問粉絲「你可以幫我嗎」，並說明不只自己，所有歌手今年都停辦演唱會，無奈呼籲大家「尊重一點」，喊話新專籍絕不會讓粉絲失望。

蕭亞軒無奈回完留言後，便在IG公布新歌片段，吸引許多粉絲力挺「妳是真的善良，聽了那麼多難聽的質疑聲之後，還是想著放出新歌片段來安撫別人」、「從來沒有失望過」、「不要受其他人影響心情，我們等妳」。

在 Instagram 查看這則貼文 Naked Truth ELVAHSIAO（@hsiaoelva）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 8 日 上午 9:52 張貼

(中時電子報)