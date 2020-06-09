南山中學募集250公克的肉鬆罐頭食品超過3000個，比設定目標1000罐多了三倍。（南山中學提供）

南山中學募集250公克的肉鬆罐頭食品超過3000個，比設定目標1000罐多了三倍。（南山中學提供）

新冠肺炎疫情沒有中斷新北市南山中學與安得烈慈善協會合作募集食物的善舉，今年在高一學生高雋崴、戴宗達、魏慈、康芸榛與郭育誠負責推廣下，募集250公克的肉鬆罐頭食品超過3000個，比設定目標1000罐多了三倍。

已經連續第四年在母親節時辦理的愛心募集活動，是透過多元選修「自我領導力訓練實作」課程，讓學生從策劃、拍宣傳影片、到最後整理超出預期量讓弱勢孩子補充蛋白質的肉鬆罐頭，完整的活動進行，使學生不僅能親力親為，也感受到師生們熱情的愛心及滿滿助人的溫馨。

負責學生高雋崴與戴宗達說，我們透過歌曲改編的方式，讓活動更輕鬆也更深植人心，雖不知是否能達成目標，但組員們努力的讓每件事都盡善盡美，另一組負責的學生魏慈、康芸榛與郭育誠則表示，募集活動的第一天，已有不少師生在等待我們，捐的數量就已超過700罐，出乎意料的多，看著同學送來滿滿的物資，只為了幫助別人，真的很感動，非常開心能幫助那些需要幫助的孩童，這真的是一個非常棒的課程學習。

安得烈慈善協會推廣部主任管采榕說，協會每個月都會寄送米、麵等主食，以及肉鬆、罐頭、餅乾、奶粉等副食品的食物箱，為弱勢家庭中的兒童及青少年補充營養，很感謝南山中學師生，不僅幫忙整理食品及分配裝箱，還分別在前三年募集1474公斤麵條、1302公斤富有蛋白質的常溫「肉類調理包」、9395公斤的白米，這次還募集超過3000罐的肉鬆罐頭，今年因為疫情的關係，或許有許多家庭的經濟也受到影響，相信這些物資能照顧更多的需要者。

南山中學校長蔡銘城說，透過與新課綱課程的結合，讓學生自發性地推廣活動，從中學習，體會哪怕只是小小的力量，都能有無比的感動，許多家長知道是由學生發起的活動，深受感動且慷慨共襄盛舉，才能促成活動的成功，這是親師非常成功的生命教育，相信我們的孩子，會更懂得感恩及助人，體現了新課綱『自發、互動、共好』的精神。

南山中學10日當天除了邀請安得烈慈善協會負責人原國防部發言人羅紹和少將出席轉贈儀式，同時也辦理了飢餓12路跑活動，共有千位學生參與，家長會更加碼鼓勵學生，每依學校規畫路線跑一圈，將捐10元支持學生們響應台灣世界展望會人道救援行動，為世界上正身處飢餓、困苦的脆弱兒童發聲。

(中時 )