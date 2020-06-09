Arris Composites是一家成立3年多的美國新材料公司，近來在台灣創投界亮了起來，一則因為台杉投資甫在Ｂ輪募資扮演領投，和美國大學校友創投基金AVG、美東國際指標創投公司NEA、Valo Ventures等共同注資4850萬美元；另則是因為該公司規劃今年下半年在台灣投資設廠，台灣將定位為亞洲營運中心。

台杉投資表示，這家美國新創事業有意在台灣設廠，除了是對台灣在工業大量生產的豐富經驗、高水準的品質有信心，亦是看中台灣在全球高端消費型電子產品產業鏈上所扮演的重要環節。

成立於美國矽谷的Arris Composites，三位創辦人Ethan Escowitz、Riley Reese、Erick Davidson。均是具有多年3D列印與複合材料領域經驗的連續創業家。公司多位成員亦來自蘋果、特斯拉等不同領域的終端產品生產設計背景。在應允創投投資人來台灣投資的同時，該公司已在官網的人才招募清單，打出台灣／新竹的業務人員需求。

台杉投資物聯網基金是此次注資的來源。台杉投資公司表示，Arris Composites所開發的新型複合材料製程技術，結合軟體、材料、製造工法等各面向的創新突破，成功將連續性碳纖熱塑性複合材料應用於工業量產。促使碳纖材料在現階段主要的太空、運輸及工業應用以外，擴大到消費性電子產品領域，可製成各項更輕薄、堅固耐用的客製化終端產品。

(工商 )