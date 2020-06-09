袁艾菲主持YouTube頻道FUN TV《艾菲的小廚房》，邀請老公老魚一同來做「素漢堡」，兩人在料理過程中，竟遇到唐鳳委員來探班，艾菲好奇詢問唐鳳委員平常拿手菜，答案竟然是「乾蒸口罩」，讓大家傻眼。唐鳳表示之前有朋友推薦他使用電鍋，內鍋可以拆開獨立，利用電鍋炊煮功能，將口罩進行消毒，就可以再次使用，最後合照時，他也提醒保持安全的社交距離。

製作素漢堡時，原以為很加分的迷迭香，最後竟然是失敗關鍵，兩人第一次做出料理卻食不下嚥，袁艾菲轉頭問老魚，「婚姻對你而言像什麼？」老魚小心翼翼回答：「婚姻就像踩地雷。」艾菲大翻白眼說：「現在跟我講話是要非常小心嗎？」老魚解釋遇到問題時，溝通很重要，不僅要婉轉表達避免吵架，兩人還要有良好的合作關係，才會有好成果。

袁艾菲（右）與老魚夫妻難得同框，唐鳳來探班。（風雅國際提供）

老魚更爆料袁艾菲在家裡喜歡東丟西丟，他是負責收拾的人，袁艾菲反駁，表示自己有時找不到原本放在桌上重要的東西，不知被老魚收到哪去，一度很想打他，不過最後兩人還是達成共識，在家中留有一個櫃子，放置不確定可不可以丟的東西，這樣同時兼顧環境整潔，又不會讓老婆生氣。

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