罷捷連署8日重新開跑。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜6日被罷免後，罷免黃捷連署重新啟動，罷免連署書負責人王先生8日接受訪問時表示，拚40天衝3萬3千份連署書。而她早在3月間即接受比特王訪問，列舉罷免理由，其中包括蹭韓國瑜聲量、竟然把高雄巨蛋說在前鎮，但高雄人都知道巨蛋在左營。

高雄市長韓國瑜6日被罷免後，罷免黃捷連署重新啟動，罷免連署書負責人王先生8日接受訪問時表示，「早上9點之後開始（重啟），目前大概有將近100人來，（目前）有3000份，希望把數量累積到3萬3千份，再去做那個申請」。

據了解，鳳山區選民29萬多人，罷免一階門檻是1%，約2900多份；二階連署門檻10%，2萬9千多人。其實罷免黃捷活動早在2月份就已經發起，當時為了怕激起罷韓更加對立因此暫停，在6日罷韓通過後，宣布再度重啟，目前總共1萬1千多份，還要再拚40天衝3萬3千份。

而「Bit King比特王出任務」早在今年3月19日即訪問到罷免黃捷的發起人王先生，王先生當時表示，一個有做事的市長被罷免，罷免市長的人，是一個沒有做甚麼事的議員，這個議員是不是更該罷免？而且黃捷在議會剛開議，蹭韓國瑜市長的聲量，才會是今天這個樣子。並且，黃捷的質詢不合格！把巨蛋說成在前鎮，但高雄人都知道，巨蛋在左營。

「Bit King比特王出任務」也揭露「罷免黃捷專線」：0981881301。連署地點；高雄市鳳山區中山西路331號。

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(中時電子報)