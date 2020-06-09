別以為只有高血壓會危及生命，低血壓也有腦中風的可能！外科醫師江坤俊透露，年輕女性、偏瘦都是低血壓的高危險群，若是合併出現了下列7種症狀，必須要小心。

江坤俊在YouTube頻道《健康2.0》的影片中說明，現代人談到高血壓就會害怕，但事實上，低血壓也必須要注意。低血壓的收縮壓、舒張壓會分別在90mmHg 60mmHg以下，若是血壓過低，血液流速就會慢，當血液送不到腦部時，腦部血流不夠，就會引起腦中風。

外科醫生江坤俊說明低血壓的症狀。（摘自YT《健康2.0》）

江坤俊提到，最常見的就是「姿態性低血壓」，比如說，早上起床突然站起來時，血液來不及打到腦部，就會感到頭暈甚至會昏倒，通常會建議這類的人要慢慢起床，以免昏倒。

江坤俊也提到，年輕女性、偏瘦的人容易有低血壓，如果再包含下列狀況：不明原因疲倦、頭暈昏倒、四肢冰冷、視線模糊、噁心想吐、注意力不集中甚至呼吸快又淺就要小心，可以靠吃胖一點、鹹一點、多喝水或咖啡、做下肢運動來改善低血壓。另外，由於腳是人類的「第二顆心臟」，建議要做下肢運動來改善第二顆心臟功能。

(中時電子報)