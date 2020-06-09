瑪蒂絲插進貨車底，幸運生還(影片源自Youtube)

車禍中奇蹟生還，想不到隔年卻遭男友殺害，一名美國女駕駛，2017年時開著BMW行駛在高速公路上，突然一輛轎車蛇行，擦撞女駕駛的BMW，導致她打滑插進旁邊大貨車的車輪間，還被拖行數公里，但女駕駛命大活下來，結果仍逃不過死神。

47歲女駕駛瑪蒂絲（Madis Tolentino）當時行駛在加州河濱大道（Riverside Avenue）的高速公路，一台贓車突然蛇行亂竄，撞上瑪蒂絲後逃逸，而瑪蒂絲被夾進大貨車底下，幸運生還，影片被目擊者全程拍下，掀起民眾熱議，表示瑪蒂絲受到上帝眷顧。

想不到隔年，瑪蒂絲兒子艾倫（Alen Parcero）的朋友透露，雖然瑪蒂絲在車禍中倖存，但10個月後，被35歲的男友羅伯特（Robert Matthew Sims）殘忍殺害，且命案會曝光，是因為羅伯特在酒吧吹噓自己殺了人，路人隨即通知警方調查，確認瑪蒂絲慘遭毒手，許多網友得知消息難以置信，湧入影片網站留言並哀悼致意。

(中時電子報)