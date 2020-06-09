湯德章故居外觀。（曹婷婷攝）

「搶救二二八烈士湯德章故居」集資計畫，在活動邁入倒數2天之際，9日晚間宣告募足購屋款項1600萬元，近7000人參與此次集資募款計畫，晚間10點左右已募到1614萬9930元。台南市文化資產保護協表示，後續待完成過戶後，將先舉辦湯德章展覽，再開放給捐款者來看看自己買的房子，待古蹟審查確認是否具文資身分，屆時將推動成立湯德章紀念館。

搶救湯德章故居募資計畫從5月11日起跑，台南市長黃偉哲、台南市文化局長葉澤山、立委郭國文日前更攜手湯德章養子湯聰模，號召各界齊心協力，補齊短缺的120萬資金，如願達標。

湯德章故居是其生前唯一住家與事務所，不僅承載他生命重要階段記憶，更是見證台灣改朝換代、二二八重大事件的歷史場域。因此，自從4月得知故居恐因私有民宅產權轉移而遭拆除，台南市資產保護協會、莉莉水果文化館共同組成「搶救湯德章故居團隊」，便與新屋主積極溝通，在不損及屋主權益下，發起集資計劃、購買故居。

此計畫上線不到1個月，便獲得近7000位支持者贊助，可望樹立首個官民合作保存文化資產的典範，更是推動轉型正義之路的重要里程碑。

這段日子以來，各界名人接連聲援響應，包含台南市長黃偉哲、陳柏惟、范雲、郭國文、姚文智、陳奕齊、作家朱宥勳、六四學運領袖王丹、歌手大支等等。

在成功買下湯德章故居後，團隊將成立信託基金，讓故居成為全民共同資產，而「湯德章紀念館」也已有初步規畫，除了展出文獻史料、家屬訪談、影像紀錄，更將翻修重整故居，包含律師辦公室、天井、和室、佛堂等歷史場景。

團隊指出，距離募資活動結束6月11日還有2天，後續還有回饋品製作及刷卡手續費用等支出，因此活動仍會持續進行。

(中時 )