美國衛星發現，伊朗似乎已經在南部海岸打造了一艘美國航空母艦的模型，可能是做為實彈演習的標靶用。

美國海軍時報(Navy Times)報導，根據美聯社在星期二獲得的衛星照片，看到了伊朗港口城市班達阿巴斯（Bandar Abbas）有一艘形似航空母艦外型的物體，其大小與形狀都與尼米茲級航艦(Nimitz Class Aircraft Carrier)極其類似。

根據Maxar Technologies拍攝的衛星照片，這個模型長約200公尺、寬50公尺，比真正的尼米茲級要小一些，尼米茲級長300公尺，寬75公尺。該模型還在其甲板上裝有16架戰鬥機模型。

2015年2月25日的伊朗「第9先知演習」，擊沉航艦形狀的標靶。

班達阿巴斯位在荷莫茲海峽( Strait of Hormuz )伊朗側的要衝，海峽扼著波斯灣，一側是伊朗，另一側是阿拉伯聯合大公國。由於波斯灣的週邊國家都是產油國，因此20％的油輪都從此處通過。

伊朗官員並未說明的這個模型的用途，但是類似的事情伊朗之前就有過。2015年，有一起名叫「第9位大先知」(Great Prophet 9 )的演習，伊朗利用廢棄油輪製作了一艘形似航空母艦的海上標靶，然後派出100多艘快艇前去攻擊，快艇用機槍、火箭與飛彈向標航空母艦模型蜂群式攻擊，然後最後由陸基飛彈撤底摧毀了航艦靶。

當時，伊朗的海軍司令表示「美國航空母艦是一個非常大的彈藥庫，裡面裝有許多武器、燃油、飛彈、魚雷和其他東西，所以擊中之後可以引燃造成殉爆，那樣伊朗就獲勝了。」軍在當時的國家電視台上說。

(中時電子報)