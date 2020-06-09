高雄市長補選即將登場，目前態勢是，民進黨好整以暇地「翹腳髯嘴鬚」，似乎躺著選就可輕鬆登上市長寶座；國民黨卻「頭殼抱著燒」，像是急得團團轉的無頭蒼蠅，連如何推出像樣的登板人選，仍茫無頭緒。黨主席江啟臣等黨務高層應調整心態，與其算計勝率、苦覓選將，不如以認真打完補選為出發點，不計成敗地調兵遣將，藉此向市民展現負責任的誠意，同時重新凝聚支持者士氣，才有機會浴火重生。

國民黨近1年半在高雄，彷若洗三溫暖，從2018年底市長、議員雙贏的狂喜，短短半年就豬羊變色。今年1月的總統、立委選舉雙輸，上周六歷史性罷免紀錄、議長離世的府會龍頭皆失，國民黨在高雄被綠營「三殺（總統敗選、立委0席及市長罷免）」後，即使議會仍佔多數，藍營在高雄卻被打回原形，講話都大聲不了。

雖然江啟臣就任黨主席僅3個月，但國民黨氣勢自年初大選、罷免案一路失利，還多賠掉一位市議長，不但重挫主席的威信，更潰散黨的士氣。如今高雄市長補選，黨中央卻為了覓無適合選將焦頭爛額，更令藍營支持者嗅到極度不安的氣息。

從韓2018年以89萬票當選，如今卻被近94萬票罷免，即使藍營議長離世激起不少支持者同仇敵慨，但藍綠氣勢盛衰差距太大，使補選有如球賽比數太多的垃圾時間，藍營要想在市長補選勝出，幾乎是不可能的任務，因此人人只看眼前輸贏，不願當炮灰，而極少數有意上陣者，卻不見得是理想人選。

國民黨與其從勝負或能否守住多少基本盤來評估補選，不如先改變心態，從為民舉才的角度專心打好選戰，透過補選過程練兵，發掘及培養在地人才、提出好政見地長期深耕。這個道理，類似民進黨2018 年縣市長大敗，隔年賴清德以「民進黨要贏得總統大選，需要這場初選」，來贏回人民信心；雖然民進黨總統初選後來黑影幢幢，仍凝聚綠營士氣，而賴神雖然輸了，也無損人民對他的信心。

國民黨現在需要的，正是置於死地而後生，藉由無可迴避的補選，告訴高雄市民，國民黨要如何服務、建設，展現政黨的格局、氣度及理念，同時也給躺著選的民進黨壓力。換言之，國民黨就算選輸，也要輸得有尊嚴，絕不能未戰即丟兵棄甲、敗象先露，日後才有希望重新立足高雄。

(中時 )