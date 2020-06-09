中共全國人大常委會委員長栗戰書今日主持召開委員長會議，決定13屆全國人大常委會第19次會議於本月18日至20日在北京舉行。當中建議審議內容暫時未提及「港版國安法」。

新華社報導，栗戰書今日主持13屆全國人大常委會第59次委員長會議，決定第19次人大常委會會議將於本月18至20日在北京舉行。當中建議審議內容包括公職人員政務處分法草案、檔案法修訂草案、人民武裝警察法修訂草案、審議全國人大農業與農村委員會關於提請審議鄉村振興促進法草案的議案、審議國務院、中央軍委關於提請審議退役軍人保障法草案的議案、審議國務院關於提請審議加入《武器貿易條約》的議案、審議國務院關於2019年中央決算的報告，審查和批准2019年中央決算、審議國務院關於2019年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告、審議有關任免案等，但暫時未有提及「港版國安法」。

(中時 )