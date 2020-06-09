1953～1956年，南韓義士洪淳七率領部隊佔領獨島，並在巖石上刻下「韓國領」這三個大字。圖為南韓前總統李明博2012年8月登獨島手撫「韓國領」大字。（圖／美聯社、korea pool）

獨島，日本稱之為竹島，位于韓國郁陵島東面約70公里處，獨島是由東、西兩個小島及周圍37塊巖礁構成。該島面積小，不過7.3萬平方米，但它的地理位置優越，有著極高的戰略價值和經濟價值。因此韓日兩國都想宣誓主權。

近代朝鮮半島淪為日本的殖民地，獨島也自然變成了日本的領地，然而二戰結束尤其是後來韓戰結束後，歸還美軍故意留下獨島避而不談，造成日韓之間的齟齬。

韓戰爆發之時，日本趁著當時南韓無暇顧及，偷偷在獨島上樹立標志，稱其是日本領地。獨島落到了日本人的手上，南韓政府正在忙著打仗無暇顧及，可地方上的韓國人卻不願意。

根據《每日頭條》的報導，當時有一位熱血青年，他叫洪淳七，是一位因傷退役的上士。他帶領一群熱血青年和武器，趕走島嶼的日本的巡邏船，這也是占領獨島的先驅者。他的老家在郁陵島附近，而且他們家三代人都在驅逐日本漁民。

後來洪淳七自發組建了一支33人的「獨島義勇守備隊」，他們拆毀日本的各種能威脅島嶼主權的東西。日本海警多次奪島都被逼退，因為有守備軍在保護。而且當時的總統李承晚也是很支持，提供他們武器。

獨島面積小，而且不具備居住條件，守備軍都是在一個很惡劣的環境下保護獨島，經歷了50多次大小戰鬥。在那三年，洪淳七率領部隊在巖石上刻下「韓國領」這三個大字。終於在1956年，堅持了3年零八個月，政府才正式派遣警察駐守，守備軍才解散。

韓國正式接管獨島以后，為了守住獨島，在島上興建燈塔、瞭望塔、住房等永久建筑，還有停機坪、永久碼頭等守島工事。韓國常年有34名海上武警駐守在獨島之上，還配備驅逐艦、快艇、直升機等。多年來，韓國軍隊也每年在獨島周邊海域進行軍事演習。而韓國的總統、議員、道知事等人物，每年登上獨島進行宣示的也是數不勝數。

韓國很多人還將戶籍遷往獨島，將圍棋比賽、服裝秀等放在獨島舉行，韓國的機場不斷進行宣傳，此外，韓國還有獨島旅游以及獨島夏令營等活動。韓國人用種種方式，強化獨島在本國人心中的存在感。

守住獨島在韓國幾乎是全民性的，比如韓國著名藝人宋一國曾因參加獨島橫渡被日本封殺，然而宋一國毫不在乎，從其為自己的三胞胎取名為大韓、民國、萬歲可見一二。韓國不僅是實際守住獨島，更在用各種方式向世界宣傳獨島就是韓國的，讓世界廣泛形成這種印象。

(中時電子報)