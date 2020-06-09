上周3日悠遊卡推出PS4悠遊卡（又稱DS4造型悠遊卡、PS4手把悠遊卡）即造成轟動，限量28,000在預購第一日即全部完售。為了不讓想入手的玩家再次撲空，悠遊卡公司8日起加開3天的「不限量預購」，累積至今這一波銷量已破 30 萬張。不過因應加開產線，有些民眾的取貨時間必須要等到2022年，讓許多人擔心「怎麼保存」購買單據反成了最大問題。

根據《ettoday》指出，4大超商對如何保存各自預購收執聯「小白單」做出回應，若民眾有擔心預購單受損，可先拍照、或記住單號資訊，已供日後取貨時請店員查詢。

【7-eleven】

7-11表示，此次「DS4悠遊卡」取貨方式如同其他商品預購，消費者依指定取貨時間，持原購買單據至原店取貨，因此需妥善保存單據。

【全家】

全家指出，至門市取貨時，消費者務必攜帶「小白單」及「身分證」，強調與0元取貨方式相同，一定會審核身分。

【萊爾富】

萊爾富指出，民眾可將原單據影印存放當副本，或拍照存證。若真的不見，取貨時間至原預購門市報出「購買時間、時段」，店員可協助重新補印一張。

【OK Mart】

OK超商表示，此次「DS4悠遊卡」預購是透過OKgo 事務機進行，OK將提供消費者預購「票劵」，而非小白單，並非大家擔心的熱感應紙材質，取貨以票券領取為主，應可避免上述問題。

(中時電子報)