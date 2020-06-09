2015年大陸最夯電視劇之一《花千骨》，由趙麗穎和霍建華主演，也捧紅女主角趙麗穎，至今仍有許多人會重溫這部經典劇作；近期傳出《花千骨》要翻拍電影版，但女主角卻換成話題不斷地鄭爽，沒想到消息一傳出惹怒鄭爽粉絲，甚至氣得在網路上連署抵制。

綜合陸媒報導，目前有消息指出電影版《花千骨》男女主角分別找來楊洋和鄭爽飾演，兩人超高顏值的搭配應該會有掀起討論風潮，但鄭爽的粉絲們卻一點都高興不起來，還在微博留言抵制，喊話「請鄭爽珍惜羽毛」；根據粉絲們認為鄭爽不該接演的原因，包括「電影版很難超越電視劇版，因為太經典」、「鄭爽會一直被拿來和趙麗穎比較」、「製作班底都是電影新人，作品質量有疑慮」。

此外，粉絲們認為若是鄭爽接演，電影版《花千骨》將是她第一部大銀幕作品，萬一初試啼聲失敗，將來電影路可能會更不好走。最後粉絲也表態，鄭爽執意出演的話，電影上映後他們也不會進戲院消費和幫忙宣傳。

(中時電子報)