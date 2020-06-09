70歲總裁終於遇真愛，泰國知名即溶咖啡品牌「Khao Shong」，總裁查納與20歲的嫩妻完成婚禮，並給新娘2千萬泰銖的聘金，這場「世紀婚禮」，連查納的好友都說，「10年前就答應查納，10年後不管自己在地球的任何地方，都會趕回來參加他的婚禮」。

查納在婚禮上深情告白，「我們早就約定婚期，無論我到世界哪個角落，到了那一天，我一定會回來迎接我的妻子」，這場相差50歲的戀情，在泰國當地酒店舉辦豪華婚禮，開啟另一段幸福道路，從賓客分享的照片中，20歲的嫩妻外表出眾、身材姣好，站在台上深情對望。

婚禮蛋糕也很吸睛，兩人一同切下比人還高的「七層蛋糕」，親友們在社群軟體寫下祝福，「相差超過50歲，單身的新郎直到70歲終於找到新娘了」、「等待是值得的」；而新娘身分非常神秘，沒有人知道她的經歷。

但許多網友不看好這段爺孫戀，認為年齡相差50歲，是一個難以克服的問題；或留言狂虧「這世界有錢才是愛情」。

(中時電子報)