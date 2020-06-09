大樂透端午百組百萬開獎 開出13組 23:592020/06/09 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為振興經濟，台彩總經理蔡國基表示，這次端午節總加碼獎金高達7億元，為歷年端午節最高。(資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎保證1億元，今晚槓龜了，不過，彩迷也別太灰心，百萬大獎還有很多機會；大樂透加開的端午節加碼、100組100萬元，這次開出13組，台彩表示，大樂透加開的百組百萬獎項中，總中獎注數為14注，其中12組為單注中獎，1組為2注均分。 台彩表示，現在還有87組100萬元獎項尚未開出，將於下期大樂透繼續加開，頭獎保證獎金仍為1億元。 根據台彩官網，大樂透109000054期開出的中獎號碼，依大小排序分別為08、17、28、35、36、47，特別號為41。 (中時 ) #大樂透 #100 #中獎 #頭獎 #保證 也許您會感興趣 財經熱門新聞 大陸沒有掌握的技術 何止是晶片製造 - 財經 美股5次熔斷犯老毛病！99％散戶種下敗因... - 財經 反制老美追殺！華為生存陷絕境 任正非爆這動作救命 - 財經 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 英特爾掰了？蘋果Mac發表自研晶片時間曝光 台積電通吃肥單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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