大樂透頭獎保證1億元，今晚槓龜了，不過，彩迷也別太灰心，百萬大獎還有很多機會；大樂透加開的端午節加碼、100組100萬元，這次開出13組，台彩表示，大樂透加開的百組百萬獎項中，總中獎注數為14注，其中12組為單注中獎，1組為2注均分。

台彩表示，現在還有87組100萬元獎項尚未開出，將於下期大樂透繼續加開，頭獎保證獎金仍為1億元。

根據台彩官網，大樂透109000054期開出的中獎號碼，依大小排序分別為08、17、28、35、36、47，特別號為41。

(中時 )