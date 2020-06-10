對於新冠病毒起源，雖然先前有相關陰謀論指向大陸武漢實驗室，但隨後遭《自然》與《刺胳針》等多家國際頂級學術期刊，以及世界衛生組織否定。不過，挪威科學家則否定主流意見，表示新冠病毒是出於實驗室製造，而此一說法也獲得曾任英情報頭子、「軍情六處」前負責人迪爾洛夫的支持，並認為新冠病毒可能是出於陸實驗室事故。

據《富比世》報導，挪威病毒學家索倫森（Birger Sorensen）刊登在《生物物理學季刊》（Quarterly Review of Biophysics）的研究指出，新冠病毒刺突蛋白的某些序列似乎是人工插入，這也解釋了病毒與人體內細胞如何互動。不過他也指出，其他病毒也有自然產生的類似部分。

報導指出，自從新冠病毒在美爆發以來，川普政府不停放大病毒出自武漢一家實驗室的謠言；然而，多家公衛研究者在追蹤最早有紀錄的病例並發現，病毒是自然演變而成。大陸武漢病毒研究所所長先前在陸中央電視台節目上聲稱相關謠言「完全是編造」的，武漢實驗室的病毒與新冠肺炎患者的病毒樣本並不相符。

另外索倫森的研究也與普遍國際主流學術期刊上的共識相反，也就是雖然疫情是起於武漢，但並未有證據指出病毒是人工的。《刺胳針》（The Lancet）早於2月時刊登來自全球27名公衛學專家連署指出，新冠病毒和其他病原一樣，源自野生動物，並駁斥相關陰謀論；而《自然》（Nature）也3月刊登了一份美國、澳洲、英國等專家共同撰寫的研究報告，指經過研究病毒的特徵和結構，認定「不可能是人工製造」。

索倫森的研究聲稱病毒自發現以來並缺乏突變，顯示早已適應人類身體。不過，先前已有多份研究指出新冠病毒早出現突變現象。索倫森也向挪威當地媒體表示，新冠病毒的屬性與先前同樣為冠狀病毒的SARS完全不同，先前從未出現在自然界中，他並聲稱大陸與美國早已合作多年研究冠狀病毒「新增功能」的研究，也就是潛在疫情病原的致病性與傳播能力，藉此更加了解病毒。

另外報導也指出，英國負責外國情報的「軍情六處」前主管迪爾洛夫（Richard Dearlove）也支持索倫森的研究，認為新冠病毒就是出於武漢病毒實驗室，他並指出病毒不太可能是刻意散播，但大陸早期嘗試掩飾病毒流出的事實。不過，《泰晤士報》報導引述「軍情五處」的消息人士指出，病毒出於武漢實驗室的說法是「謠言與陰謀論」。迪爾洛夫先前曾在伊拉克戰爭調查案中，提出假情報而飽受批評。

(中時電子報)