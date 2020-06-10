因為經常在節目上和紐約州長哥哥安德魯．古莫「抬槓」爆紅的美國有線電視新聞網（CNN）主播克里斯．古莫（Chris Cuomo）又有新話題，日前他的太太在家直播做瑜珈，竟意外讓全裸的古莫入鏡。

老婆在社群媒體上直播做瑜珈，CNN名主播克里斯．古莫意外全裸入鏡。

《紐約郵報》（New York Post）報導，上月27日，CNN主播克里斯．古莫的太太克莉絲蒂娜（Cristina）在個人Instagram帳號上直播在家做瑜珈，沒想到畫面後方落地窗外竟出現一名全裸男子，影片隨後馬上被刪除。

Chris Cuomo apparently caught naked in wife Cristina's yoga video https://t.co/S2DYnbJUgI pic.twitter.com/BtrwzFSCl0 — New York Post (@nypost) June 8, 2020

儘管民眾現在已無法欣賞該名全裸男子，不過根據網友截圖以及《紐約郵報》的描述，該名男子身材相當精壯，當時正背對著鏡頭，全身赤裸地在自宅搔首弄姿。

《紐約郵報》曾試圖求證古莫及克莉絲蒂娜，畫面是否就是古莫本人，不過兩人都未回應。但是，包括《紐約郵報》、《浮華世界》（Vanity Fair）等媒體，文章標題都直接點名全裸男子就是現年49歲的古莫。

CNN名主播克里斯．古莫（左）有個當紐約州長的哥哥安德魯．古莫（右）。（資料照／美聯社）

古莫現在是CNN晚間9時「古莫黃金時間」（Cuomo PrimeTime）節目主持人。新冠肺炎疫情期間，他多次連線擔任紐約州長的哥哥安德魯．古莫（Andrew Cuomo），兩人更在節目上爭論媽媽較愛誰。古莫於3月底宣布確診新冠肺炎，開始在自家地下室進行隔離，更直接在自家播報節目。

CNN名主播克里斯．古莫（右）有個當紐約州長的哥哥安德魯．古莫（左），新冠肺炎疫情期間，兩人經常連線聊紐約疫情現況。（資料照／美聯社）

(中時電子報)