梅根與哈利遷居洛杉磯 反而更難維護隱私

薩塞克斯公爵夫人梅根與夫婿哈利王子極重隱私，從寶貝兒子亞契出生到受洗，都因打破英國王室傳統，不對外公開而飽受批評。而他們在脫英前，曾接受英國獨立電視台（ITV）專訪，抱怨在鎂光燈下生活，幾乎毫無隱私的殘酷現實。

然而，就算他們從英國移居加拿大溫哥華後深居簡出，還是躲不掉狗仔隊的緊迫盯人。接著他們搭乘好萊塢大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）的專機，避開眾人耳目，住進他戒備森嚴的1800萬美元（近5.4億台幣）比佛利山莊豪宅後，原本以為，可以暫時換得清靜。

不過，據《每日星報》（Daily Star）和《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）報導，保安人員發現，狗仔隊竟然動用無人機，在屋頂上空盤旋，監看他們在比佛利山莊的新生活。洛杉磯資深攝影師卡洛夫（Mark Karloff）說，當地業界都在討論無人機攝影的事。

他說，要是梅根在後院日光浴，而狗仔靠無人機拍到照片，那就侵犯了隱私，雖然照片炙手可熱，但卻犯了法，未必好賣。

事實上，據美國《野獸日報》（The Daily Beast）報導，單是5月，梅根夫婦就為無人機出沒住處上空，向洛杉磯警局（LAPD）報了5次案。消息人士說，雖然他們懷疑，無人機上有攝影機，但卻苦無確切證據。

而據《我們周刊》（Us Weekly）報導，前王室安保官摩根（Simon Morgan）說，梅根夫婦在洛杉磯想要保有隱私可能很不容易。他說，兩人愈是深居簡出，大家就愈想知道他們的動態。

摩根強調，畢竟哈利仍是英國王子，梅根也還是公爵夫人，而這令人著迷。若是梅根真的重返演藝界，那大家會更想知道她的一舉一動。

(中時電子報)