梅根與哈利遷居洛杉磯 反而更難維護隱私

薩塞克斯公爵夫人梅根與夫婿哈利王子極重隱私，從寶貝兒子亞契出生到受洗，都因打破英國王室傳統，不對外公開而飽受批評。而他們在脫英前，曾接受英國獨立電視台（ITV）專訪，抱怨在鎂光燈下生活，幾乎毫無隱私的殘酷現實。

然而，就算他們從英國移居加拿大溫哥華後深居簡出，還是躲不掉狗仔隊的緊迫盯人。接著他們搭乘好萊塢大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）的專機，避開眾人耳目，住進他戒備森嚴的1800萬美元（近5.4億台幣）比佛利山莊豪宅後，原本以為，可以暫時換得清靜。

不過，據《每日星報》（Daily Star）和《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）報導，保安人員發現，狗仔隊竟然動用無人機，在屋頂上空盤旋，監看他們在比佛利山莊的新生活。洛杉磯資深攝影師卡洛夫（Mark Karloff）說，當地業界都在討論無人機攝影的事。

他說，要是梅根在後院日光浴，而狗仔靠無人機拍到照片，那就侵犯了隱私，雖然照片炙手可熱，但卻犯了法，未必好賣。

事實上，據美國《野獸日報》（The Daily Beast）報導，單是5月，梅根夫婦就為無人機出沒住處上空，向洛杉磯警局（LAPD）報了5次案。消息人士說，雖然他們懷疑，無人機上有攝影機，但卻苦無確切證據。

而據《我們周刊》（Us Weekly）報導，前王室安保官摩根（Simon Morgan）說，梅根夫婦在洛杉磯想要保有隱私可能很不容易。他說，兩人愈是深居簡出，大家就愈想知道他們的動態。

摩根強調，畢竟哈利仍是英國王子，梅根也還是公爵夫人，而這令人著迷。若是梅根真的重返演藝界，那大家會更想知道她的一舉一動。

左手還錢右手拿 梅根哈利被罵翻
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文章來源：Prince Harry and Meghan Markle Will Never Get the Privacy They Desire in L.A., Ex Royal Protection Officer Says
文章來源：Meghan Markle security guard spots drone 'flying over roof to watch her sunbathe'
文章來源：Meghan Markle and Prince Harry Contact the LAPD After Drones Fly over Their California Home

(中時電子報)

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