【回憶殺】玉女歌手金瑞瑤當年有不輸日本偶像的可愛特色和氣質，是70年代火紅歌手，代表作有《飛向你飛向我》、《歲月的眼睛》、《好想你》等膾炙人口的歌曲，2000年和老公許安進結婚後淡出螢光幕，去年夫妻倆帶著兒子出席公益活動，57歲的凍齡美貌驚艷眾人，甚至體重數十年如一日只有47公斤，令粉絲好奇她的保養秘訣。

金瑞瑤退出演藝圈多年，外型依舊亮眼。（圖／中時資料照）

文化戲劇系畢業的金瑞瑤，以仿日本女偶像風格路線走紅歌壇，將台灣演藝圈邁入精緻化的偶像時代。當時歌林唱片極度用心打造金瑞瑤，陸續推出多張專輯，是節目《綜藝100》〈流行歌曲暢銷排行榜〉等排行榜的常勝軍。

金瑞瑤是70年代知名的偶像歌手。（圖／微博@卜邦貽KEVIN-1）

1992年，金瑞瑤和許安進、孫德榮創立金典唱片，旗下藝人有梁朝偉、孫耀威、陶喆、潘美辰、翁虹等，可說是捧紅眾多歌手的幕後推手，8年後她和許安進結婚淡出演藝圈，轉往經營漢諾威馬術俱樂部，結婚近20年育有一個兒子許凱文。

由於金瑞瑤臉蛋和身材都相當凍齡，被問到如何保養時，她透露：「我平常一直有運動習慣，幾乎不吃甜食，也不喝酒。」

（圖／中時資料照）

【看更多金瑞瑤當年的美貌】

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

（圖／中時資料照）

(中時電子報)