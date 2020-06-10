【回憶殺】玉女歌手金瑞瑤當年有不輸日本偶像的可愛特色和氣質，是70年代火紅歌手，代表作有《飛向你飛向我》、《歲月的眼睛》、《好想你》等膾炙人口的歌曲，2000年和老公許安進結婚後淡出螢光幕，去年夫妻倆帶著兒子出席公益活動，57歲的凍齡美貌驚艷眾人，甚至體重數十年如一日只有47公斤，令粉絲好奇她的保養秘訣。
文化戲劇系畢業的金瑞瑤，以仿日本女偶像風格路線走紅歌壇，將台灣演藝圈邁入精緻化的偶像時代。當時歌林唱片極度用心打造金瑞瑤，陸續推出多張專輯，是節目《綜藝100》〈流行歌曲暢銷排行榜〉等排行榜的常勝軍。
1992年，金瑞瑤和許安進、孫德榮創立金典唱片，旗下藝人有梁朝偉、孫耀威、陶喆、潘美辰、翁虹等，可說是捧紅眾多歌手的幕後推手，8年後她和許安進結婚淡出演藝圈，轉往經營漢諾威馬術俱樂部，結婚近20年育有一個兒子許凱文。
由於金瑞瑤臉蛋和身材都相當凍齡，被問到如何保養時，她透露：「我平常一直有運動習慣，幾乎不吃甜食，也不喝酒。」
【看更多金瑞瑤當年的美貌】
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。