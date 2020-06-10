娛樂8點半》4月底周揚青自曝與羅志祥（小豬）分手秘辛，引來鄭惠文逆風點評要多重視孩子的教育，不要等小孩也成為恐怖情人後再來後悔教育不周，掀網友反對聲浪，也出現許多關於「恐怖情人」的定義討論，大多人都認為只要有出手家暴就屬於恐怖情人，而演藝圈中有些藝人過去曾捲暴力爭議，有著花美男外表的劉洲成，曾痛毆復婚的妻子，導致女方懷孕3月小產，劉洲成除了駁斥，還說曾借1500萬人民幣（約6400萬台幣）給前妻母親。

劉洲成2007年參加選秀節目《快樂男聲》闖進總決賽，隔年以「至上勵合」偶像團體成員身分出道，五官深邃帥氣的他原本前途看漲，也曾獲得全球華人樂壇年度總選「最有前途新人組合」獎項肯定，並跨足演員身分演出電影《愛情幸運星之打望》等。

2015年劉洲成在微博上突然曬出結婚證，宣告終結單身，他在文中也標註了新婚妻子，引來大批網友關注林苗，因此發現林苗已有一女，孩子的爸是誰成謎。兩人幸福2年後，林苗2017年突然丟出震撼彈，宣告與劉洲成離婚，還自爆婚姻期間劉洲成6次在她懷孕和坐月子期間施暴，令她飽受折磨。

劉洲成被前妻林苗直指家暴。（圖／翻攝自miuviki微博）

根據林苗的控訴，指婚後就多次被劉洲成毆打，2015年10月她懷孕3月時被打到小產，當時她想打電話報警，卻被劉洲成搶走電話摔爛，此後她無法從小產陰影走出，便和劉洲成簽字離婚，男方後來窮追猛打求復合，她念在仍對劉洲成有情意，相信對方會改過，「我相信了他」，2016年4月兩人低調復婚。

沒想到二度結婚後一個月，劉洲成故態復萌，不理林苗仍懷有身孕，在飯店房間內又打了她，林苗說：「當時的感覺就像原本受傷癒合的心再一次被狠狠劃開了。劉先生意識到自己的錯誤後，搧自己巴掌並懇求我的原諒，我又一次心軟了。其實我早該清楚，「家暴只有零次和無限次的區別」。

林苗將錯部分怪到自己身上，認為是自己的溺愛和原諒才讓劉洲成不懂改過，甚至變本加厲，後來劉洲成有次還對林苗的大女兒大呼小叫痛罵，讓林苗出自母親的本能，當場向劉洲成下跪，只求男方不要傷害她的小孩，而劉洲成不顧林苗當時已懷孕8月，將她推倒痛毆，幸好孩子後來沒事，最後平安出生。

林苗說，她明白說出這一切對劉洲成的粉絲和網友來說有多麼不可置信，但劉洲成先前曬出抱寶寶、帶孩子的照片都是假象和作秀，小孩出生後常常哭鬧不止，劉洲成沒有耐心常怒罵小孩，還曾雙手玩手機，用腳趾頭幫小孩頂奶嘴，可見對小孩多不用心，2017年3月劉洲成主動提離婚，又因知道林苗還愛她，放話說：「給500萬就不離」，讓林苗徹底心死，帶女兒獨回娘家扶養。

對於外界流言，林苗也澄清和劉洲成是第一段婚姻，她從未和已婚的男子交往，劉洲成這方則說讓女方小產一事是兩人某次爭執後林苗搞消失，回頭他在樓梯口找到林苗，過程中不小心摔到林苗手機，當晚林苗開始感覺肚子不舒服，隔天去醫院才確認小產。

劉洲成也反咬林苗吵架時情緒失控，一度拿剪刀想不開，自己也曾借出1500萬給前妻的母親，並曬出了昔日的聊天記錄、代付清單、借記卡帳戶歷史明細清單等證據，最後說：「也許，我們婚姻最致命的問題，是我們的脾氣都比較急躁、直接，我們可以愛到不顧一切，也會爭吵到忘記一切，最後只剩疲倦」。

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