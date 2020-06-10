高雄市長韓國瑜遭罷免，行政院副院長陳其邁參與補選呼聲最高。陳其邁9日受廣播訪談回應此事。對於罷韓的看法如何？陳其邁自爆與韓國瑜的小祕密，他們有一定的私交，先前韓國瑜準備參選總統時，他曾苦勸對方「盡量不要啦」，他還說，他認為韓之所以會走現在這個局面，是因為韓國瑜自己講話over，多次辜負選民期待才造成的。

陳其邁9日接受「周玉蔻嗆新聞」訪問，陳其邁說罷免案是給政治人物一個好的課題，選民在網路時代資訊發達，民意如流水「要掉下來非常快」，政治風險非常高，選上要好好做，韓原在高雄 ，去參選總統跟原先承諾不同，現在網路時代，選罷會愈來愈正常。

被問及與韓國瑜的關係，陳其邁自爆兩人有一定的交情，他之前就「曾以朋友身分勸他不要選總統」，陳其邁說自己曾苦勸對方「盡量不要啦」。

陳其邁認為韓國瑜之所以會有如今這樣的局面，是因為「有時候他在講話的時候有一點Over，沒有辦法達到市民的期待，一次、兩次、三次，後果就浮現出來。」

外界矚目是否有意願或者被推派去擔任高雄代理市長？陳其邁回答十分保守，主持人周玉蔻追問，他若離開行政院，未來接替人選，陳其邁則說，這是人事問題，他不便評論。

(中時電子報)