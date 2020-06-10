中職桃猿隊戰績領先的戰績快要不保了！桃猿隊昨（9）日在主場對戰統一獅，不幸遭到獅隊猛咬一口，桃猿隊輸給獅隊後，猿隊與排名第2中信兄弟的勝差只剩「1」，今（10）日中信兄弟有機會追上來！

最近中職上演「互咬」的戲碼，中信兄弟最受壓迫統一獅，兩隊本季對戰，中信兄弟取得11勝4敗的優勢，而統一獅戰績的委屈就拿戰績領先的桃猿出氣！

因為獅隊的對戰成績，原本對上其他3隊都是贏少輸多，尤其對上中信兄弟更是難堪，然而昨天獅隊花了4小時37分打垮桃猿之後，不僅讓中信兄弟戰績邁前一步，獅隊與猿隊的對戰竟是6勝6敗，平分秋色。

獅隊總教練林岳平分析，獅隊戰績墊底，通常是戰績領先最頭痛的隊伍，因為猿隊不太可能派出最佳的陣容對戰獅隊，反而保留戰力對付第2、第3名球隊，加上獅隊在對戰上較小壓力，因而容易咬傷戰績領先的猿隊。

今天中職還有獅猿之戰、中信兄弟對上富邦悍將，如果獅隊、中信兄弟都贏球，中信兄弟的勝率小輸猿隊，但是兩隊已無勝差。

(中時 )