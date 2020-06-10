第一屆「眯電影：台語微電影創作徵選」9日公布入圍名單，參賽作品中不乏對台語推廣或台語影視產業深具認同的工作者參與其中，包含公視台語台草創初期協助催生的倡議者、知名主持人MOMO許慧盈、年輕的台語YOUTUBER柴山第一緣投兄，及去年台語台辦理台語說演工作坊培訓成員、演出台語台首部自製戲劇《自由的向望》的演員楊閔。入圍作品中，都可看見他們的參與。

本次入圍作品的創意與表現形式多元，超脫以往台語影像的刻板想像，包含精采的劇情短片、紀錄片、動畫、風格鮮明的實驗短片，不管是文本敘事，或是攝影、色彩、剪接、聲音等技術面都有成熟到位的有趣創作。針對台語徵件的特殊性，作品也呈現出台語文化及當代多語文化現況。影像創作主題包含祖孫、親子等家庭親情作品；也有傳達對特定地區、特定文化感情之作，還有永遠說不完的感情故事。台灣廣受歡迎的歌仔戲、南管等傳統戲曲元素，亦在徵件作品中被巧妙地運用。

因應台語徵選而產生的語言翻轉嘗試是本次徵件另一亮點，參賽者以台語為主要創作語言之外，也不規避當代多語現象，台語、華語、粵語、英語等日常生活用語，在作品中誕生逗趣的火花，也有外國參賽者進入入圍名單。今年上半年影視活動受到疫情極大影響，參與微電影的徵件作品反倒有許多參賽者將疫情融入創作之中，成為特殊的時代標記。在影像中呈現戴口罩畫面，或者疫情成為劇情觸發點的創作也有相當出彩的表現。更有參賽者在報名資料中，提及因為疫情接不到案子，因此召集好友一起創作影片，希望想呈現的故事能夠透過徵選被大眾看見。

(中時 )