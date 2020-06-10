公寓火警火勢猛烈。（黃世麒攝）

公寓火警火勢猛烈。（黃世麒攝）

消防員佈水線搶救。（黃世麒攝）

失火公寓窗台上的冷氣被燒到僅剩骨架，可見火勢之猛烈。（黃世麒攝）

台北市萬華區康定路10日凌晨1時許發生一起死亡火警，位於巷弄內一棟公寓的3、4樓突然竄出火舌濃煙，由於公寓內隔成數間出租套房，警消不敢大意，派出大批人車到場滅火搜救，在3樓套房尋獲1名70歲老翁，救出時無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。

據了解，該老翁是前往訪友卻遇上火警，友人幸運逃生但老翁不幸命喪火窟；至於起火原因及財物損失，警消仍在調查釐清中。

(中時 )