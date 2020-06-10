7旬翁訪友遇祝融 送醫急救仍不治 06:332020/06/10 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警消在3樓找到老翁，救出時已無生命跡象。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公寓火警火勢猛烈。（黃世麒攝） 公寓火警火勢猛烈。（黃世麒攝） 消防員佈水線搶救。（黃世麒攝） 失火公寓窗台上的冷氣被燒到僅剩骨架，可見火勢之猛烈。（黃世麒攝） 台北市萬華區康定路10日凌晨1時許發生一起死亡火警，位於巷弄內一棟公寓的3、4樓突然竄出火舌濃煙，由於公寓內隔成數間出租套房，警消不敢大意，派出大批人車到場滅火搜救，在3樓套房尋獲1名70歲老翁，救出時無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治。 據了解，該老翁是前往訪友卻遇上火警，友人幸運逃生但老翁不幸命喪火窟；至於起火原因及財物損失，警消仍在調查釐清中。 (中時 ) #老翁 #公寓 #火警 #警消 #不治 也許您會感興趣 社會熱門新聞 房東收租嗅到臭味 驚見年輕夫妻相擁陳屍套房 - 社會 韓國瑜遭罷免 「反韓」律師送民進黨經典5字 - 萬象 年輕人全罷韓？女大生「逆風」說實話：媒體超綠！ - 社會 2童沙灘玩1顆「奇怪大洋蔥」 網見照驚喊：你們差點死了！ - 社會 泰國70歲總裁豪擲千萬娶妻 20歲嫩妻身分成謎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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