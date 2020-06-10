衛福部長陳時中不只能防疫，也能助攻經濟振興，搞得造成萬元紓困之亂的行政院長蘇貞昌「好悶」，只能靠不時成為自走砲飆罵下屬來發洩。如今官威大院長盯上溫暖小部長，正在台灣政壇隆重上演，背後驅動這場大戲的動力就是源自於蘇揆心魔。

「蘇貞昌危機感很重，為了陳時中，台北市忠孝東路上的行政院已進入戰鬥位置。」一名綠營黨政人士分析，蘇貞昌的危機感，來自陳時中的高人氣和交通部長林佳龍的雄心。林佳龍擁有台中市長的行政歷練，和陳時中很有機會搭配成為行政院正副院長。在經濟振興前途未卜的節骨眼上，兩人未來會否「取蘇而代之」，誰也說不準。

該人士還說，民進黨搞罷韓著墨甚深，反而讓蘇貞昌有意拉攏的桃園市長鄭文燦有所顧忌，擔心任期未滿就接任閣揆遭議，蘇系頓時少了一大外援。

除政壇結構性因素外，蘇貞昌自己也弄「巧」成拙。5月初，蘇貞昌搶快宣布擴大萬元紓困，急就章地讓基層公務人員忙翻天，民眾大排長龍「受困」各地公所，官民兩邊火氣都很大；蘇巧慧為父分憂，在國會質詢時狂電衛福部次長蘇麗瓊，卻只招來「公主救駕」之譏，不少黨內同志直言「蘇貞昌才應概括承受所有政治責任。」結果紓困之亂的收尾，竟是蘇貞昌拉著陳時中一起道歉，黨內人士不禁苦笑說：「亡命之徒的玩笑開大了。」

另外，資深媒體人黃光芹也在新書中直指，新北市長侯友宜握有錄音檔，足以證明蘇貞昌當時受不了陳時中的壓力，指揮中心才不得不升為一級開設，並把陳時中丟到第一線擔任指揮官。這種說法高低立判，逼得政院發言人丁怡銘大動作駁斥，定位相關指述完全是昧於事實的政治操作。

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(中時電子報)