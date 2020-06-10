對於衛福部長陳時中被點名投入2022年縣市長大選，民進黨立委蔡易餘表示，選舉要看當事人意願，但以陳時中「誠懇、幽默、情義相挺」的人格特質，必定是個非常有潛力、爆發力的明星級人物。

蔡易餘說，當上立委後才認識陳時中，時間並不長，但去年大選時，陳時中卻親自跑到嘉義為他助選，和地方醫界人士「交陪」時，更是從頭坐到尾，還當場唱了兩首歌，沒有一丁點部長的架子，讓民眾深感親切。

除了親民，也很感性。「萬元紓困那次出包，部長有委屈，對衛福部同仁更是感到抱歉」，與陳時中相識許久的綠委說，部長2月時因疫情升溫，宣布一名台商確診肺炎時曾落淚，這可以理解。最近又看到他在新竹市談到紓困為基層帶來困擾而哽咽，不難想像當時立委們大力批評衛福部，以及跟蘇貞昌院長一起道歉，陳時中承受的壓力有多大。

離2022大選還早，不論陳時中有無意願投入選舉，政壇已有不少人把他當假想敵。除了蘇貞昌，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪也在臉書連發多篇「逆時中」言論，引發雙邊支持者在網路猛烈交戰。政壇人士表示，陳時中是否選雙北市長仍在未定之天，但相關人士就急著出手，顯然各方都默認這名假想敵不容小覷。

台北市長柯文哲夫人陳佩琪近期多次發表針對衛福部長陳時中的言論，政壇普遍認為是超前部署2022大選。（圖／翻攝自臉書）

饒富興味的是，雙北市長卡位戰開打，遭算計的不只陳時中一人！民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜近日簽署時代力量立委陳椒華的烏龍提案，慘遭黨內同志「海派」立委王定宇修理，直接在臉書公告周知「高嘉瑜簽署了誇張的提案」，卻隱匿同派系立委林楚茵也有簽署的事實，帶風向意圖明顯。此舉讓高嘉瑜氣得直呼，「如此追殺是為了誰？」

高嘉瑜長期擁有媒體高聲量，進國會後相當用功，質詢數量在113席委員中排前5名，又與台北市長柯文哲、副總統賴清德交好。台北地方人士說，「港湖女神」近來勤跑社子、大同等地區，透過拜訪重要人士，擴展支持基礎，做為一個新科立委卻如此積極，難免引發黨內不同派系的戒心，攻擊當然隨之而來。

2022縣市長大選是個目標，牽動政治人物敏感的互動神經，甚至展開與盟黨的「深化交化」，誰勝誰負各憑本事，「門外」的選民只能睜大眼睛看著他們怎麼演下去。

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(中時電子報)