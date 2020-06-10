對於衛福部長陳時中被點名投入2022年縣市長大選，民進黨立委蔡易餘表示，選舉要看當事人意願，但以陳時中「誠懇、幽默、情義相挺」的人格特質，必定是個非常有潛力、爆發力的明星級人物。
蔡易餘說，當上立委後才認識陳時中，時間並不長，但去年大選時，陳時中卻親自跑到嘉義為他助選，和地方醫界人士「交陪」時，更是從頭坐到尾，還當場唱了兩首歌，沒有一丁點部長的架子，讓民眾深感親切。
除了親民，也很感性。「萬元紓困那次出包，部長有委屈，對衛福部同仁更是感到抱歉」，與陳時中相識許久的綠委說，部長2月時因疫情升溫，宣布一名台商確診肺炎時曾落淚，這可以理解。最近又看到他在新竹市談到紓困為基層帶來困擾而哽咽，不難想像當時立委們大力批評衛福部，以及跟蘇貞昌院長一起道歉，陳時中承受的壓力有多大。
離2022大選還早，不論陳時中有無意願投入選舉，政壇已有不少人把他當假想敵。除了蘇貞昌，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪也在臉書連發多篇「逆時中」言論，引發雙邊支持者在網路猛烈交戰。政壇人士表示，陳時中是否選雙北市長仍在未定之天，但相關人士就急著出手，顯然各方都默認這名假想敵不容小覷。
饒富興味的是，雙北市長卡位戰開打，遭算計的不只陳時中一人！民進黨立委「港湖女神」高嘉瑜近日簽署時代力量立委陳椒華的烏龍提案，慘遭黨內同志「海派」立委王定宇修理，直接在臉書公告周知「高嘉瑜簽署了誇張的提案」，卻隱匿同派系立委林楚茵也有簽署的事實，帶風向意圖明顯。此舉讓高嘉瑜氣得直呼，「如此追殺是為了誰？」
高嘉瑜長期擁有媒體高聲量，進國會後相當用功，質詢數量在113席委員中排前5名，又與台北市長柯文哲、副總統賴清德交好。台北地方人士說，「港湖女神」近來勤跑社子、大同等地區，透過拜訪重要人士，擴展支持基礎，做為一個新科立委卻如此積極，難免引發黨內不同派系的戒心，攻擊當然隨之而來。
2022縣市長大選是個目標，牽動政治人物敏感的互動神經，甚至展開與盟黨的「深化交化」，誰勝誰負各憑本事，「門外」的選民只能睜大眼睛看著他們怎麼演下去。
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(中時電子報)
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