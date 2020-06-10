新冠肺炎疫情延燒全球，巴西境內至今已有超過70萬人染疫，成為全世界染疫人數第2高的國家；為了加強檢疫，巴西和其他數個國家也紛紛向大陸採購快篩套件。不過，巴西一間實驗室的臨床主管格拉納多（Celso Granato）直言，陸製快篩工具運抵巴西後，他們測試了11種不同品牌的試劑，「完全是垃圾」。

據了解，巴西近24小時內新增超過15000起新冠肺炎確診病例，累積確診數突破70萬大關，其中有37000多人死亡；儘管國內疫情嚴峻，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）仍拒絕實施封城隔離政策，甚至傳出官方將新冠肺炎確診及死亡人數從網站上移除，引發當地民眾質疑政府有刻意隱瞞疫情之嫌。

不僅如此，BBC報導指出，自從疫情爆發，巴西政府抱持著「有總比沒有好」的心態，向中國大陸購買了大量的病毒檢驗試劑，但成效卻是差強人意；聖保羅FLEURY實驗室的臨床主管格拉納多直言，他們從今年3月開始，一共測試11款快篩試劑，「11個中有9個完全是垃圾」，除了不符合標準，數據也不可靠。

事實上，大陸製的醫療材料品質並非首次為人詬病；早在今年5月，加拿大公共服務和採購部長阿南德（Anita Anand）就曾表示，加國向中國大陸訂購大量N95口罩，結果到貨的成品中，僅有100萬片符合聯邦標準，其他800萬片都不符規定，根本無法提供給前線醫療人員使用。

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(中時電子報)