中國山西太原中北大學一名時姓男大生7日參加學校考試補考時，用手機作弊被老師發現，沒過多久竟墜樓身亡。時姓男大生的母親悲痛表示，兒子生前曾傳訊給她「媽，不要想我」、「對不起，我配不上」。而一名知情學生更透露真相，監考老師當時要求時姓同學簽下一份「作弊承諾書」，更昭告全校師生知道。

綜合陸媒報導，時男母親看過考場監控後，發現兒子被老師抓到作弊後，坐在位置上痛哭流涕、左顧右盼，過了20分鐘後才步出教室，不久後便傳出墜樓的消息。有知情的學生出面透露，時姓同學作弊被發現後，監考老師立刻沒收他的試卷，同時要求時姓同學簽一份「作弊承諾書」，接著又把這份承諾書透過網路發布到全校師生的共同群組，等於昭告全校時姓同學作弊的事實。

男大生墜亡，生前坐教室裡哭了20分鐘。（圖／翻攝陸媒）

男大生墜亡，同學揭真相。（圖／翻攝陸媒）

男大生的母親接到兒子最後的訊息。（圖／翻攝陸媒）

沒想到，老師還不放人，放著時同學坐在位置上痛哭20分鐘，仍然冷眼旁觀，並未上前對他進行輔導。中北大學校長沈興全表示對於事件發生深感遺憾，對死亡學生及家屬深表痛惜，目前正積極密切與家長進行溝通交流，預計很快就能達成協議。

另外，整件事是按照學校規定執行，表示時姓同學考試作弊是很清楚的事實，有監控能佐證。考場有眾多學生還在考試，老師也要監考他們，並沒有這麼多時間能夠安慰當時的時姓同學。老師做法並無不當、不妥之處，且學生作弊被記過或處分，只要日後表現良好，仍可以撤銷，並非是長期有紀錄的。中北大學仍會繼續堅持對考試作弊嚴查的規章制度，樹立嚴格的規範。

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(中時電子報)