世界衛生組織(WHO) 8日才發表聲明，2019冠狀病毒疾病無症狀患者造成的傳播「非常罕見」。疾病專家質疑，在各國政府試圖解封之際，世衛這項指引，恐造成困擾。世衛9日再度召開記者會澄清是「誤會」，坦言目前世衛對無症狀感染者傳播病毒的情況仍不夠瞭解。

根據中央社，世衛（WHO）流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）日前聲明指出，許多進行感染追蹤的國家辨識出無症狀病例，但未發現這些病例導致進一步傳播，稱無症狀患者傳播疫情的情況「非常罕見」。

英國倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）臨床流行病學教授史密斯（Liam Smeeth）表示：「我對世衛的聲明感到震驚。」

根據路透社，新加坡冠狀病毒任務小組共同負責人表示，當地近距離居住的人，出現無症狀傳染病例。一些專家表示，新冠患者無症狀的情況並不罕見。

范科霍芙9日澄清，她之前的發言，是指目前只有少數針對無症狀感染者傳染能力的研究，「非常稀有」是誤會一場。她同時表示，對於沒有發燒、咳嗽或呼吸困難症狀的感染者，是否有傳播病毒能力？目前世衛的瞭解還不夠多。

(中時電子報)