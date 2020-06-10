恭喜明道當爸！本刊直擊40歲的明道，6月4日與長輩和另一半王婷萱，一同前往台北市陽明山踏青，還帶著看似剛滿月的寶寶，只見明道對著寶寶又親又抱，父愛之情溢於言表。原來早已把事業重心擺在大陸的明道，近期待在台灣除了躲疫情，更是為陪伴王婷萱迎接孩子到來，享受天倫之樂。

6月4日下午，本刊記者在明道的台北市內湖住處外，直擊他與家中長輩、另一半王婷萱和抱著寶寶的外勞，搭上明道駕駛的白色廂型車，隨後直奔陽明山。全家福原想要到一家景觀餐廳吃飯，不料餐廳沒有營業，只好轉往天母一帶。

明道狂扮鬼臉，不只逗樂寶寶，老婆也跟著笑開懷。（圖／本刊攝影組）

下午3點多，明道先將車子停在天母半山腰一處停車場，眾人接著步行至附近的涼亭，隨即拿出途中購買的甜點和飲料，展開下午茶時光。這時王婷萱一邊從外勞手中接過寶寶，一邊和明道說話；仔細一看，王婷萱的無名指還戴著戒指，看來她與明道有了愛的結晶後，已從女友正式晉升為老婆大人。

眾人準備返家前，明道及王婷萱不忘將垃圾整理好帶走。（圖／本刊攝影組）

穿著紅白條紋衣服的寶寶，五官看來與爸爸明道頗為神似，胖嘟嘟的小臉非常討喜，手上還綁著祈求平安的紅線，看來是備受三千寵愛。寶寶先是被媽媽王婷萱攬牢牢，接著就由大人們如同珍寶般輪流抱，最後投入明道懷中。

抱著寶寶時，王婷萱露出了戴在右手無名指的婚戒。（圖／本刊攝影組）

套上粉色POLO衫的明道，抱著寶寶時瞬間父愛噴發，剛毅的臉部線條也跟著融化，頻頻做鬼臉逗小孩開心。此舉不只把寶寶被逗得樂不可支，一旁的王婷萱更是滿臉幸福；全家老小趁著疫情趨緩出門踏青，看上去就是幅和樂融融的天倫圖。

晚間明道暫別家人，出門與朋友吃飯，身為新手爸爸的他，看來心情不錯。（圖／本刊攝影組）

本刊記者從寶寶的體型判斷，寶寶應該是剛滿月不久；除了明道為人父後，樂得容光煥發，穿著背心裙的王婷萱，產後身材恢復得也不錯，體型與之前被媒體拍到時相差無幾。約莫半小時後，一家子收拾東西返家；晚間六點，明道又單獨出門與友人聚餐，直到深夜12點，才搭乘友人座車回住處。

直到深夜十一點多，明道才結束聚會，與經紀人李詩翔一起搭友人的車返家。（圖／本刊攝影組）

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(中時電子報)