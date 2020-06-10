本刊直擊40歲的明道，6月4日與長輩和另一半王婷萱、帶著剛出生的寶寶，出遊前往陽明山、天母踏青，一家子輪流逗弄明道與王婷萱愛的結晶，老爸明道更是瘋狂獻吻、擠眉弄眼逗小孩開心，一旁的王婷萱更是滿臉幸福，手上戴的婚戒似乎證明她與明道不只生下可愛寶寶，還已經結婚步入禮堂；全家老小趁著疫情趨緩出門踏青，看上去就是幅和樂融融的天倫圖。

孝順的明道2016年曾被媒體直擊在市場幫媽媽賣地瓜，還被媽媽爆料有位已交往兩、三個月的女友；隔年，曾是女團「KISS」成員的王婷萱，被拍到與明道在公園親暱散步。

雖已進展到同居階段，但當時明道時仍不願承認對方是女友，只稱王婷萱是「聊得來的朋友」，並透露自己決定談感情時，都會先向對方坦承「暫時不婚」的想法。如今明道邁入不惑之年，不但已婚還生下愛的結晶，進入人生另一階段。

孝順的明道會幫媽媽擺攤賣地瓜，大陸女星王鷗與他合作實境秀時，還特地來台取景。（圖／翻攝自微博）

明道剛入行時，主持行腳節目《冒險王》傳出與工作人員在車上激吻，一度引起老闆孫德榮震怒而遭到冷凍；2005年間，他與陳喬恩合作偶像劇《王子變青蛙》，因多次在螢幕上配對演出，屢被粉絲送作堆，最後雙方以「太熟根本不來電」破除傳言。2006年的偶像劇《星蘋果樂園》，找來明道與楊雅筑擔任男女主角，不久後爆出兩人和朋友在陽明山吃飯約會，因楊雅筑當時未成年，消息一出大傷女方形象。

為宣傳電視劇，秦嵐與明道曾在節目上大玩曖昧哏。（圖／完美蓬瑞提供）

之後，明道逐漸將事業重心移到大陸，卻依舊緋聞不斷，先是與經紀人李詩翔傳出戀情，已合作十多年的兩人，至今依然是事業夥伴，更共同投資保養品。

陳喬恩與明道多次合作，是互不來電的老友。（圖／翻攝自微博）

2016年，明道與秦嵐合拍電視劇《咱們相愛吧》，兩人上綜藝節目宣傳時，大玩曖昧哏炒話題，還被直擊私下吃飯約會，但隨著戲落幕，這段緋聞也無疾而終。隔年他與王鷗參加戀愛實境秀《我們相愛吧3》雖擦出火花，但同樣隨著節目結束而沒了下文，看來是炒作成分居多。

據傳與劉詩詩的一段情，曾被明道寫成歌曲，收錄在個人專輯中。（圖／翻攝自網路）

至於另一段傳得沸沸揚揚的戀情，就是明道2011年與劉詩詩因合作電視劇《天使的幸福》，墜入情網一年半；2013年明道推出個人專輯《失戀美學》，其中一首〈突然好想愛她〉，就是寫給當時已宣布與吳奇隆相戀的劉詩詩，明道更表示，MV劇情是來自他的真實故事。這幾年隨著正宮王婷萱浮上檯面，明道橫跨兩岸的多情跟深情，才正式走入歷史。

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(中時電子報)