本名林朝章的明道，這幾年事業中心轉移到大陸，曾憑《冒險王》拿下第三十九屆金鐘獎「文教資訊節目主持人獎」；2004年他與王少偉、顏行書等人組成男團「183Club」，延續師兄5566的台式風格，也成為影歌雙棲的人氣夯團，但2007年起，隨著團員們陸續退出，逐漸走向單飛之路。

雖然183Club已解散，但明道因演出在兩岸都創下高收視的《天國的嫁衣》等偶像劇，順勢前進大陸，拓展事業版圖，並於2010年成立「明道工作室」，自己當老闆。早年明道為了不讓演藝事業中斷，以各種原因延後畢業，念了十多年的大學，被譏為「高齡閃兵藝人」，直到三十二歲終於入伍，還自願加入陸軍儀隊，成功擺脫外界對他的負面觀感。

積極拓展演藝版圖的明道，曾與劉嘉玲、梁家輝等巨星合作電影《阿修羅》。（圖／翻攝自網路）

退伍後，明道持續深耕大陸，幾乎每年都有作品推出，更與梁家輝、劉嘉玲等巨星合拍《阿修羅》，晉升為電影A咖。他的工作室除了籌拍戲劇，也打理藝人經紀、製作選秀節目《最強女團》等；為打響節目的知名度，明道動用人脈請出韓國偶像泫雅和Nichkhun等人助陣，炒熱不少話題，加上2017年跨界投資的高檔保養品，明道儼然已經從藝人晉升為眼光獨到的生意人。

明道在2004年與王少偉、顏行書等人組成男團183club，成為人氣夯團。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)