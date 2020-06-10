明道與王婷萱帶著剛滿月的寶寶與家人出遊，可愛模樣萌翻眾人，但明道從結婚、生子都低調到不行，演藝圈中也有不少藝人直到孩子大了才曝光，新聞一出都引起極大話題。

林志炫

被封為「情歌詩人」的林志炫，高亢嗓音讓他縱橫歌壇數十年，但從未公開已婚生子的訊息，直到去年才被本刊直擊已娶了乾妹妹林虹雅，兩人生的兒子更已經上國中，林志炫之後發文寫下「有種漂亮叫愛情」認已婚，但對生子一事絕口不提。

吳宗憲

綜藝天王吳宗憲不只事業成績精彩，成名後也屢與女星傳緋聞，包括陳孝萱等人，感情世界讓人霧裡看花，但2000年遭爆與妻子張葳葳生下4個小孩，才開記者會坦承已為人夫人父，其中女兒吳姍儒如今已是手握金鐘獎的女主持人、兒子鹿希派也進軍歌壇圓夢。

謝金燕

生性低調的謝金燕，直到2009年才傳出已未婚生子多年，新聞傳出後她僅透過簡訊坦承，但兒子的父親是誰至今仍是謎團，母子倆相依為命感情深厚，推估兒子如今已經是高中年紀，但在謝金燕保護下仍從未公開亮相過。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)