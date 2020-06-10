罷韓國家隊卯足全力推動下，民進黨得償所願讓韓國瑜下台，把高雄重新放進口袋裡。這場負面選舉的結果，對韓國瑜打擊不小，但個人政治生命事小，值得探究的是，在二○一八年風起雲湧的韓流，在二○二○年總統大選暴落，民進黨是否自此再無對手，台灣將進入民進黨一黨獨大的局面？

若要判斷韓流是否消散，得先了解韓流的本質，與政治社會大環境的關係。從韓國瑜高雄市長之戰談起，在這場不對稱選戰中，起初無人看好韓國瑜，他卻成功激起民意狂潮，固然與他的人格特質及群眾魅力有關，但根本原因在於「人民有錢」的論述主軸，獲得廣大庶民共鳴，爭取到跨黨派、世代與省籍的支持，才能捲起這場浩大的政治社會運動。

韓流暴起的另一個重要因素，來自民進黨執政失敗。民進黨二○一六年取得政權，卻拒絕接受九二共識，大陸以中斷官方聯繫、淡化經貿關係、縮減觀光客配額應對，造成台灣農漁產品「貨出不去」、觀光產業「人進不來」，業者災情慘重。韓國瑜喊出「貨出去、人進來、高雄發大財」簡單口號，讓生活艱困的庶民重新燃起希望，成為一個跨越藍綠藩籬的「庶民集合體」。

遺憾的是，二○二○年總統大選，總統蔡英文連續撿到「一國兩制台灣方案」及「香港反送中」兩把槍，搶回中間及淺綠選民；韓流只剩下深藍選民，因而潰散。

不過，展望未來二年，韓流雖死、庶民仍在，而且基礎將更擴大，原因來自貧富差距問題不斷擴大，世上苦人將更多；新冠肺炎疫情讓經濟雪上加霜，政府卻紓困無方；此外，蔡政府沒辦法透過兩岸緊密的經貿關係，讓相關行業的民眾變得有錢。這些罩門與死穴一日不除，民眾對韓國瑜號召的期盼必將長存。

民進黨如何解庶民於倒懸，實為嚴峻的挑戰。可悲的是，民進黨已遺忘為民謀利的初心，反而以權力的爭奪與利益的分贓為念，政策取向也以企業與富人為對象，無法苦民所苦，更不以庶民經濟為施政重點。

更糟的是，民進黨昧於世局，又受制於偏見與愚昧，在親美抗中道路上愈走愈遠，兩岸緊張關係不斷上升，更制約了庶民經濟發展的機會，令貧困大眾的生活難以改善。

「芒果乾」可以矇蔽民眾於一時，「發大財」的美夢卻會久遠存續。韓國瑜可能從政壇消失，庶民尋求救世主的欲求不會消失，未來必將有另一股「新韓流」接踵而至。

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(中時電子報)