最近陳佩琪在臉書講了三件事，讓蔡政府很難堪，民進黨新潮流台北市議員簡舒培更嗆：「擔任市長夫人不適格，柯文哲要管好太太。」佩琪先是說：「台灣選舉靠網軍、媒體、東廠、名嘴、側翼及網紅，且臉皮要夠厚，能高喊『愛台灣、顧民主、顧主權』，要記住政治是高明的騙術，騙到的人，就是贏家！」一語道破蔡英文的祕密，尤其最近的罷韓，國家隊率領的網軍等六大門派，再度圍攻光明頂，卑劣手法傾巢而出，標準「人不要臉天下無敵」的嘴臉。

佩琪還表示，陳時中自稱去年十二月三十一日通知世界衛生組織（WHO）新冠病毒會人傳人，是「硬拗」有先見之明，但那根本是武漢發出的訊息，我方去電是請求WHO提供更多訊息，「以我的英文程度，加上當時台灣自己手邊沒有自己的病例，硬要說成是我們警告世衛的信，實在有點牽強。」

四月二十九日本專欄曾用「難道台灣人眼都瞎了？」為題，分析陳時中這封簡單易懂的英文信，以及防疫團隊指鹿為馬，令人不恥其作為，我說的全是真心話。

佩琪又提到，武漢國人回台是全程包機，上機前先篩檢並填健康報告，醫護人員全程武裝陪同，下機後強制集中檢疫十四天；自歐美返台的國人則不設防，很多人上機前就有症狀，回國卻沒集中檢疫，放任回家去自行管理，這是政治考量，未堅持專業決定。她一再點破國王沒穿新衣，讓說謊的陳時中顯得狼狽，只好心虛地回應「沒辦法強迫大家都看得懂」。

我們來檢視最近的兩個案例：案四四三是五十餘歲婦人，五月二十一日感冒且失去嗅覺，三十日自美返台，在機場主動申報，檢驗即確診；案四四二則是赴俄羅斯留學的二十多歲男性，五月十五日感覺喉嚨痛、隔日失去嗅覺，二十六日赴日再轉機回台，主動申報，證明確診。

這就是歐美回國者的樣態，他們返台後即享「治療到好」的服務，且兩百一十萬元費用全免，但這兩例如果是從武漢出發，肯定上不了飛機，更別提後來的免費待遇。別忘了，三月十日第二批武漢包機回台前，一名婦人因發燒到三十七．一度而上機遭拒，次日才知是懷孕造成，陳時中明顯的政治考量，還要鬼扯嗎？

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(中時電子報)