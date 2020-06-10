台幣對美金即期匯率又升值到二十九．八五，阿水以前分享過，台股的資金流變化，看台幣匯率就是很好的方法，當有熱錢流入台股市場時，匯率就會跟著升值，而當台幣貶值時，就要小心資金流出台股市場。

上周台股迎來六紅K，專欄中提醒的兩件事都發生了：

第一：強勢的台股看月線，月線跌破，台股轉弱，月線守住，台股就不會走鐘得太厲害。

第二：注意資金流入的IC設計類股及5G相關類股，疫情過後，最熱的類股就會是原本該在今年初就開始受益的電信基建類股。包括像是義隆、聯發科、世芯-KY表現都不俗，尤其整個IC設計指標類股，大都是相對強勢的類股，當外資回籠時，相關類股也都是可以多加注意。

上周，三大法人在上市類股中一共買超六百七十，三五億元，外資買超了四百六十三．四三億元，自營買超一百三十九．五五億元，投信在上市類股一共買超六十七．三六億元。

在上上周的時間背景下，專欄以較保守的角度看待台股，包括設立了一個警戒線20日均線，也就是俗稱的月線，但這周似乎外資一反常態，資金開始回籠。這樣的操作步調是較妥當的，因為單只看上上周的話，除了匯率，十大期貨交易人也是六月一日起，才開始把空單留倉變成了多單留倉。

投資要安穩長久，必須把每一次出現的警告，都當成平交道的警示燈號，當燈號響起時，就應該先「暫停」腳步。即使是一個誤警，沒有火車來，但等警示燈滅了再出發，也不會慢别人多少。畢竟我們並不是去放空，只是小心而已。

這樣的觀念，幫助我在十多年的投資生涯中，避開了好幾次的大跌，每一次的暫停，雖然有真有假，但反而讓我的投資更能保持盈態。股市不是猜猜樂，更不是多空兩派，非黑即白，投資朋友應該了解，有些時候等待是為了更安全的保護自己手上的資金，畢竟大家的錢都不是大風吹來的，對吧？

附表為上周近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。當外資回籠時，各類股的龍頭股都成了外資的首選，阿水曾在網路財經節目分享過，台積電的操作，散戶其實不用想太多，當外資連買時，就可以多加注意了。話說完沒有兩個星期，台積電從六月一日出現買超、六月三日出現連續買超，股價就從三百元，短短兩天就來到了三百一十二元最高，一般小資族還可以考慮搭配台積電的認購權證，在有限風險下，獲得更大的收益。

讀者可持續觀察台幣匯率與外資每天的買賣超動作，一樣是以月線為一個停利考量點，找到類股龍頭，短線上要找投資標的變相對容易。

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(中時電子報)