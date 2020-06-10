抗日英雄林獻堂所屬的「霧峰林家」名列「台灣5大家族」，林獻堂長孫、明台產險前董座林博正育有4子，日前卻怒告么兒林明洋。本刊調查，林明洋由於投資外幣慘賠向爸爸求助，但林父懷疑么兒串通債主、覬覦家產而提告，甚至打算提早分配百億家產；林明洋則自責「真的很笨」，講到激動處還哽咽說：「我有時很不想揹負『霧峰林家後代』頭銜，因為大家都想騙我。」

台北地檢署6月3日將該案偵結起訴，檢方認為，林明洋坦承假冒父親及哥哥名義開立本票及支票還債，以涉嫌偽造有價證券等罪將他起訴。該案源於2016年間，林明洋和1位李姓富商合資投入輸贏動輒上億的「外幣匯差」，結果慘賠，李姓富商不甘損失要林明洋負責，林後來求助身家百億的父親。

林博正起先答應「提款救么子」，但他和林明洋的3個哥哥討論後，卻認為「內情不單純」，甚至懷疑么兒串通外人「掏空」家產。檢方調查時，林明洋也坦承「因被逼急了，才會想出『冒名開票』這一招。」

對此，李姓富商則向本刊爆料，他向林博正催討帳款的過程中，得知林博正原本計畫將百億家產平分給4個兒子，不過，由於林明洋屢次在外欠債、回家求援，林博正前後花了逾10億元幫他「擦屁股」，甚至賣了1戶北市豪宅「一品大廈」給藝人庾澄慶，「林明洋的不良紀錄，讓3個哥哥相當不滿。」

「林明洋自己告訴我，林博正反悔幫他還債，應該是受到哥哥的阻撓，哥哥提醒父親『提防財產被林家以外的人取走』，所以林博正才會不惜提告么子。」

李姓富商進一步透露，林明洋的哥哥甚至建議父親「（家產）應該做些調整」，比如3個哥哥每人分3成，林明洋只能分1成。林明洋雖然覺得不公平，卻無法向父親當面求證及求情；林博正對林明洋玩匯差狂輸這件事，除了提告，已經氣到2年多不肯見他了。

對於這樁「兄弟爭產」疑雲，林明洋則告訴本刊：「父親還在，我不能評論，這樣很不孝。」。林博正也表示，確實已有2年多沒見到兒子林明洋，其他哥哥對這個么弟也很不滿，「他一而再的犯錯都不自覺，每次都想賺大錢去還債，不認份好好找1個工作，成天想做王子復仇的夢。」而對外傳分家產一事，林博正則強調：「這是我們家裡的事，我不能告訴第三者，不會表示意見。」

據悉，林博正共育有4子，老大是以花布畫作享譽國際的世界級藝術家林明弘（Michael Lin），對家族事務、商業經營毫無興趣；老二林明元及老三林明聆曾任產險公司董監事，卸職後當起「投資散戶」；老么就是林明洋。

「霧峰林家」古厝整建後開放遊客參觀，不少人都對其雕樑畫棟風格驚嘆不已。（圖／報系資料照）

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(中時電子報)