抗日英雄林獻堂嫡孫、明台產險前董座林博正怒告么兒林明洋，日前遭北檢依涉犯《偽造有價證券》罪嫌將林明洋起訴。本刊調查，林明洋是和1位李姓富商合夥投資外幣匯差慘輸上億，李男要他負責，林被逼急了，竟冒爸爸、兄長名字簽本票、支票想還債，才遭法辦。李姓富商也透露，因這筆資金背後有「道上資金」，他也壓力很大。

談起這筆「爛帳」，李姓富商氣憤說：「當初我借錢給他（林明洋）去操盤，結果被騙玩輸了，我當然要討回啊！」強調雖然林明洋冒名開的本票、支票被檢方「打槍」，但他手上握有一份林博正親筆簽名、蓋章的「切結承諾書」，是「代子償債」的「鐵證」，「我一定要討到底（債務）。」不過，他聲稱的這份鐵證，仍待司法證明才算數。

李姓富商接著低調表示：「我拿出來合夥玩匯差的那筆錢，其中有部分是道上兄弟的『股份』，我還不出來，他們自然會去找林明洋要。」這位道上兄弟來頭不小，是「一位重量級天道盟大哥」。

林明洋也向本刊坦言，說他知道李姓富商有來自「道上」的壓力，「也有黑衣人來騷擾我的家族，更讓我覺得對不起爸爸、哥哥。」

林博正表示，確實已有2年多沒見到兒子林明洋，其他哥哥對這個么弟也很不滿，「他一而再的犯錯都不自覺，每次都想賺大錢去還債，不認份好好找1個工作，成天想做王子復仇的夢。」

林博正對么兒的債務很頭痛，為了保護家產不惜狀告林明洋。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)