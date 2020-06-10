檢方日前偵辦林獻堂嫡孫林博正狀告兒子林明洋案，林明洋接受本刊採訪時，回憶自己一路走來，不論投資、開公司，甚至連「小賭一把」都被詐騙的苦，直言：「大家都把我當『提款機』，才搞到今天父子反目、兄弟成仇。」

林明洋除自責「我真的很笨」、「很容易相信人而被騙」外，也透露當初投入玩「外幣匯差」慘輸，就是再次被有心人士當成肥羊，「對方誆說歐元換港幣，就能大賺一筆，我傻傻向朋友集資後，還飛到海外操作，沒想到慘遭『掉包』，所有錢全沒了。」本刊記者追問何謂「掉包」等細節，林明洋卻表示有難言之隱，不願進一步解釋。

為了還債，林明洋曾受人慫恿替其代賣骨董，之後卻挨告侵占，所幸最後無罪。（圖／讀者提供）

而對於這筆債，其實林明洋原本打算自己解決，「我認識一名自稱姓宋的商人，他說擁有一批價值上億元的骨董，如果我能以霧峰林家後人的名義出面拍賣，價錢會比較好，事成可分3成，約3千多萬元。」林明洋不疑有他，最後開立4千萬元本票和宋姓商人交換骨董。

拿到骨董後，林明洋為求安心，跑到1家鑑定所再次鑑定「買保險」，竟得到「這批骨董價值沒那麼樂觀」的答案。驚覺遭騙的林明洋，遂要求宋姓商人退回本票、拿回骨董。然而，宋姓商人卻表示「除非拿8千萬元來買，或付1千多萬元賠償金」才願意，林明洋不願接受此條件，結果挨告侵占，「幸好法官明察秋毫，認定我沒有犯意而判我無罪。」

林明洋自述當年買下「太平產險」卻因財務惡化退場後，開啟他自暴自棄的人生。（圖／報系資料照）

林明洋也回憶，早在2009年間，他為了力保集資3、4億元收購的「華山產險」（原太平產險），想方設法拚1席官股銀行董事「當靠山」，沒想到最後僅因少了3張委託書而落選，不久華山產險果然因財務惡化退場，他為此鬱悶到了極點。

「在朋友慫恿下，我選擇以偏激方式，發洩失去舞台的不滿。」林明洋坦言，當時他開始沉迷地下賭場的「機械臂百家樂」，卻被當成肥羊誤入詐賭陷阱，積欠上億。2010年間，北市多名官警被爆涉嫌集體包庇地下賭場，檢方偵辦後，發現1名魏姓偵查隊長查詢林博正、林明洋的個資，林明洋豪賭一事才曝光。

因在商場失利，林明洋鬱悶下曾沉迷百家樂，還遭當「肥羊」詐賭。（圖／本刊繪圖組）

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(中時電子報)