林獻堂曾孫林明洋因1筆上億債務，被父親懷疑「內神通外鬼」而遭爸爸、哥哥聯袂提告，遭檢方起訴。但他10多年前風光時，不僅號稱身價百億，且貴為「華山產險」董座，名字常與當紅女藝人連結，如林熙蕾、潘慧如都曾與他傳過緋聞，但最後不僅不了了之，還遭女方嫌他太幼稚。

本刊調查，2006年間，林明洋先是傳出和林熙蕾交往，但女方低調否認，表示2人「只是好友」，但沒多久，就有媒體拍到他和潘慧如甜蜜約會，沒想到才曝光1個多月，潘就在部落格上寫下「分手快樂」。

據悉，那段時間潘慧如與林明洋2人打得相當火熱，頻頻以跑趴、吃飯、跳舞等方式高調約會，且林明洋還常常開跑車載潘慧如拍戲、上通告，一度讓身邊友人覺得2人搞不好會閃電結婚。

不料，之後潘慧如就在自己的「潘小慧的部落格」上寫：「為什麼很多女人總要找一個痛苦的坑，然後奮不顧身往裡面跳呢？談戀愛不就是要很快樂嗎？如果愛情讓自己很痛苦，一個人會更好。」媒體追問下，她也坦言已和林明洋分手。

對於分手原因，潘慧如當時僅說：「林明洋是好人，也是大男孩，但我們想法落差大，兩人可能真的沒緣分。」有知情者也說，這段感情是由潘主動提分手，因她認為林明洋雖身家驚人，但思想並不成熟，行為孩子氣，寧可早點畫下休止符比較好。

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(中時電子報)