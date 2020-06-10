霧峰林家林獻堂曾孫林明洋因投資「外幣匯差」慘賠上億元，還被老爸林博正提告起訴。已遭逐出家門的林明洋除喊冤外，也透露目前經濟上大多靠女友支應，2人生了小女兒後，1家3口蝸居在1棟老舊公寓，「我會負起責任還債，也想贏回爸爸的心，時間也許很漫長，但我會盡全力。」

一再強調「其實我真的不喜歡賭博」的林明洋，目前獨自租屋，和4歲的女兒、上班族女友同住，無法像3個哥哥們般，與父親同住豪宅社區，「說了不怕你笑，現在生活費都是她（女友）在付。」

「不管有任何機會，哪怕是打工都好，只要不違法，我都會想辦法去賺」。林明洋強調，現在日子雖然艱苦，但他仍相信只要挺過去，未來會「對得起祖宗」，不會讓大名鼎鼎的曾祖父林獻堂丟臉。

對此，其父林博正則表示，確實已有2年多沒見到兒子林明洋，其他哥哥對這個么弟也很不滿，「他一而再的犯錯都不自覺，不想改，每次都想賺大錢去還債，不認份好好找一個工作，成天想做王子復仇的夢。」而對外傳「平分家產計畫改變」一事，林博正則強調：「這是我們家裡的事，我不能告訴第三者，不會表示意見。」

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(中時電子報)