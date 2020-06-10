【1】韓不提訴訟 朱立倫無緣選高市

高雄市長韓國瑜遭罷免後，外界猜測他的下一步規畫，他昨下午在臉書正式宣布，尊重人民意志，不會提出任何訴訟，等卸下職務後會暫時沉澱休息，強調外界對他未來的各種揣測傳言，都不在他目前的規畫內。對此，國民黨發言人洪于茜表示，一切尊重韓市長的決定；至於黨主席江啟臣何時安排市長補選人選，還要黨內後續商議。

【2】史上最大代考集團 爽撈5358萬

高雄地檢署、廉政署南部地區調查組查獲黃姓中油員工為首的最大代考舞弊集團，以每人百萬元前後不等代價，協助29人違法代考國營事業或警專，不法獲利5358萬多元。主犯黃母及陳姓槍手等6人依刑法詐欺、偽造文書等罪起訴，追繳沒收犯罪所得5049萬。另46名槍手、考生及家屬因認罪，全部處分緩起訴。

【3】反送中一周年 又現胡椒彈

香港反送中運動昨滿一周年，特首林鄭月娥昨表示，包括政府及每個人都應汲取教訓，香港承受不起亂局。不過，當晚港島仍有示威者上街紀念6.9反修例大遊行周年，流水式占路堵塞交通，隨後警方在多處展開驅離，雨傘與胡椒球彈再現，警方水砲車也出動戒備。

【4】股市解封 即日起取消限空令

全台防疫大解封，在金融市場回穩下，台股提前「解封」！金管會昨宣布提前取消限空令，不僅回復每日盤中借券賣出委託數量，也同步取消當日收盤價跌幅達3.5%以上，以及隔天交易日不得以低於前一交易日收盤價放空，金管會表示，台股取消限空令，即日起（10日）生效。

【5】利菁養喉嚨 連帶剷肉5kg

利菁、葉璦菱、方芳芳、徐乃麟、曾國城、郭子乾等藝人9日出席台灣優質生命協會2020「感謝守護‧永遠挺您」醫護警消感謝箱捐贈記者會。利菁被問到大學同學、高雄市長韓國瑜日前遭罷免話題，利菁大器表示：「每個人都會面臨成功和失敗，失敗不見得是壞事，希望他能接受民意並修正自己，並得到家庭溫暖和身體健康。」

(中時電子報)