本周天氣持續高溫晴朗，唯一的變數是位於菲律賓東南方的熱擾動。氣象專家吳德榮指出，根據美國系集模式(GEFS)模擬，該熱帶擾動有達輕颱的機率，恐生成為今年第2號颱風「鸚鵡」，而週五至下週一的天氣變化，取決於其是否發展為輕颱，以及距離台灣的遠近，因為這兩個變動因素將影響輸送北上旳水氣量。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，週五（12日）至下週一熱帶擾動通過呂宋島，南方水氣增多；週五東南部及屏東有局部短暫陣雨，週六（13日）至下週一降雨範圍擴大，東半部及高屏有局部陣雨；週五起大氣不穩定度提高，午後有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢出現的機率。下週二（16日）各地為晴朗炎熱的天氣，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨。

吳德榮說，最新歐美模式模擬顯示，週五（12日）、六（13日）熱帶雲系由菲律賓東方海面穿過呂宋島，週日接近廣東、香港附近。歐洲模式模擬週六晚上尚無明顯發展，美國系集模式模擬則有達輕颱的機率。

吳德榮表示，21次的系集模擬亦顯示出路徑的「不確定性」。而週五至下週一台灣天氣的變化，取決於鸚鵡颱風是否發展為「輕颱」？及其距離台灣的遠近？將造成其所輸送北上水氣量的不同。

(中時電子報)