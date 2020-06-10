高雄市長韓國瑜罷免案通過，昨（9）日晚間號召，邀請支持他的朋友們11日到鳳山行政中心草地，想跟大家好好道別，並致上最深切的謝意。

韓國瑜臉書貼文表示，6月11日是市府團隊在市府上班的最後一天，想跟市民朋友好好道個別並致上最深切的謝意，請當天參與朋友務必著白色上衣、全程戴口罩儘量靜默，以感謝取代仇恨團結守望高雄，「6月11日15:30，我們鳳山行政中心草地見！」

韓國瑜最後號召韓粉 11日鳳山行政中心草地見

韓國瑜也在PO文底下留言「所有的好朋友都歡迎一起來，大家有空來參加嗎？」網友紛紛表達不捨，「別忘了還有很多支持你的人喔」、「韓市長，您是我心目中的英雄」、「好捨不得喔」、「您是我媽生前最支持的政治人物，願您保持初衷，為中華民國，為台灣百姓」。

韓市府團隊感恩道別，邀請參與者穿著白色上衣，《聯合報》報導指出，韓國瑜的動員令除要展要他在高雄的民意，也要傳遞「還我清白」訴求，控黑韓不斷某黑，讓他「含冤下台」。

(中時電子報)