今天各地天氣炎熱，午後留意局部雷陣雨。氣象主播賴忠瑋指出，菲律賓東方海面的低壓擾動，正往西北方向移動，周六(6/13)上半天將脫離呂宋島進入南海北部，周六到周日(6/13、14)最接近台灣，同時也是它增強成熱帶性低氣壓或輕度颱風「鸚鵡」的關鍵。導致周末台灣悶熱又容易有午後雷陣雨。

賴忠瑋在臉書說道，菲律賓東方海面的低壓擾動，雖然目前資料顯示不至於直接影響台灣，不過會在周末為台灣帶來較多午後雷雨。目前低壓擾動持續往西北方向移動，明天(6/11)下半天影響菲律賓呂宋島，周六上半天離開呂宋島進入南海，周六到周日最接近台灣，周日下半天從香港及珠江口附近登陸大陸廣東。

賴忠瑋說，預計熱帶擾動周六進入南海後會逐漸增強，周六、周日行經南海期間，將有機會增強成熱帶性低氣壓或輕度颱風「鸚鵡」，但低壓擾動周五影響呂宋島時，台灣附近偏南風及暖濕空氣會增加，午後雷陣雨機率上升，周末台灣將會是悶熱又容易有午後雷陣雨的天氣，山區、空曠地區或溪邊要注意雷擊及溪水暴漲。

賴忠瑋指出，周六、周日是準鸚鵡颱風兩天最接近台灣的時間，也是發展成颱的關鍵期。(翻攝自 tropicaltidbits)

(中時電子報)