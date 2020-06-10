台灣忙拚防疫之際，衛福部食藥署高官竟忙搞不倫戀，今(10)日有媒體報導，吳姓長官平時常在臉書曬夫妻恩愛，私下卻與女下屬搞不倫戀，近日被直擊與緋聞對象深夜幽會。據了解，吳男學養俱佳，深受長官倚重，平日形象相當正面。
鏡週刊今報導指出，吳男年近五十，畢業自陽明大學生物化學研究所，進食樂署後工作表現不錯，今年1月升任簡任技正之前，曾擔任食品輸入管理科長一職，在美國牛肉、日本核災區食品開放進口等社會矚目的重大議題，負責代表食藥署對外發言，顯見深受長官賞識。
週刊追蹤吳男臉書發現，他平時會放家裡小孩和太太的合照，一家和樂融融的模樣，令人難以想像在私領域會有不軌的行為。
他多次被直擊下班後到汐止山區幽會，也和不倫對象到百貨公司用餐，今年五一勞動節也巧心安排到台中，約會次數甚為頻繁。
吳男出軌消息曝光後，媒體追問他是否與女下屬搞曖昧，他表示不清楚也不願回應。
(中時電子報)
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