罷免時代力量高雄市議員黃捷的連署，日前因罷韓暫停，罷免連署站負責人王先生8日受訪時表示，近日重啟後，目前共收1.2萬多份，將拚40天衝3萬3千份連署書，也增設第二連署站。據悉，「川普」競選團隊分析「黃捷罷免案」，認為黃捷必須「預防最壞的情況」發生。

一位自稱是美國芝加哥大學畢業、愛台灣的美國人Machine、美國總統「川普競選團隊的194名成員之一，「川蔡通話」的原始牽線人。他透露，自己跟黃捷第一次見面，是在2019年夏天林昶佐委員跟黃捷議員訪問美國的時候，黃捷給他的感覺，就是又像妹妹又像女兒。

談及罷捷，他在臉書非公開的黃捷相關社團貼文分析黃捷罷免案，首先提出黃捷所屬的鳳山區人口為290000。根據台灣的《選罷法》規定，一階段提案的門檻為2900人，二階段的連署門檻為29000人。三階段的罷免門檻為72500人。

雖然高雄市的選民結構是「綠大於藍」，但「鳳山區選民結構卻是藍大於綠」，鳳山區的選民結構大致如下：民進黨基本盤為三成，即87000人、國民黨基本盤為四成，即116000人、中間選民為三成，即87000人。

根據美國智庫的「內部參考民調」顯示，鳳山區市議員罷免投票的投票率最高可以衝到70%，即最多會有203000人出來投票。

如果國民黨基本盤100%全部出來投同意罷免票，同意罷免票可以達到81200人，明顯可以超過罷免門檻規定的72500人。這就是為什麼國民黨會在高雄選擇黃捷議員作為第一個惡意報復的對象。

他提及自己和大家一樣，當然希望黃捷這樣優秀的人才繼續擔任高雄市議員。但挺捷的一方也必須做好超前布署，預防最壞的情況發生。

他以最近20年鳳山的國民黨基本盤來看，「黃捷罷免案通過一階段提案門檻的可能性極高，提案合格數會介於2000人至27000人之間」。

「關鍵在於能否通過二階段連署門檻，連署會介於27000人至30000人之間。如果沒通過，黃捷罷免案就會不成案」，黃捷就可以繼續擔任市議員。

這也是為什麼罷免連署站早在2019年收集了12000份提案，卻一直沒有送交中央選舉委員會的真實原因。假設12000份提案100%全部合格，也只能通過一階段提案門檻，卻不能通過二階段連署門檻。

如果二階段連署通過，那麼挺捷陣營唯一的選擇，就只有讓不同意罷免票數超過同意罷免，簡單說就是不同意罷免的安全票數至少要衝到90000票。

他強調，同意罷免票數超過不同意罷免，無論同意罷免票數是否達到罷免門檻，都會造成被罷免人從此跛腳。

因此「捷粉」必須要做好超前布署，具體建議如下：

第一、如果戶籍不在高雄市鳳山區，最遲在一階段提案門檻通過當天或之前將自己的戶籍盡快遷往高雄市鳳山區

第二、利用每個週末到高雄鳳山走一走，在當地消費，多跟當地人溝通，搏感情。順便到黃捷議員的服務處拍照打卡，給黃議員加油打氣。展現我們捷粉的實力。

第三、二階段連署門檻一旦通過，就要立刻啟動選舉模式直球對決，呼籲大家出來投票，投不同意罷免。

罷黃捷關鍵？「川普」選舉團隊分析鳳山民調。(圖/翻攝自 臉書)

不過，針對相關罷免活動，國民黨已澄清並非國民黨發起、與該黨無關。

(中時電子報)