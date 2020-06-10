高雄市長韓國瑜遭罷免，剩下最後兩天上班日，昨（9）日他與各局處首長一起吃畢業晚宴，並宣布11日將在鳳山行政中心草地上，向市民們感恩道別。前立委柯志恩問了韓國瑜下一步要去哪，韓國瑜也給了答案「去廟裡！」

韓國瑜在臉書表示，11日是在市府上班的最後一天，想跟市民朋友好好道別並致上最深切謝意，請參與朋友務必著白色上衣、全程戴口罩儘量靜默，以感謝取代仇恨團結守望高雄，「6月11日15:30，我們鳳山行政中心草地見！」

前立委柯志恩PO出與韓國瑜（後排右）、韓冰（後排左）、國民黨副秘書長李彥秀（前排右）合照。（圖／摘自柯志恩臉書）

柯志恩臉書透露，在電話裡問了韓市長，「下一步要去哪裡呀？」韓國瑜回說「去廟裡啊！」那她滿頭問號。

韓國瑜宣布不提罷免無效訴訟，柯志恩表示，10日參與高雄公開行程後，大概只能在許議長的告別式中看到他了，好奇媒體沒有韓國瑜這個「提款機」後，電視台的收視率會如何？高雄市議會沒有SNG車在外守候，還有沒有人注意議會的動向？沒有韓國瑜的台灣政治圈，除了無根據的揣測外，是否可以好好的檢視執政黨的施政成效到底如何？

(中時電子報)